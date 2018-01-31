湖北武汉与英国举办商务交流会 签订9项合作协议

中新社武汉1月31日电 （记者 徐金波）湖北武汉与英国商务交流会31日在此间举行，在英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯、武汉市长万勇的见证下，现场签署了武汉与斯旺西市建立友好城市关系等9合作协议。

当天举行的武汉与英国商务交流会，吸引大批英国政府官员和渣打银行、伦敦股票交易所、迈凯伦汽车、捷豹路虎、阿斯顿马丁等40余家优秀企业与会，企业涉及金融、贸易、医药、教育、通讯、交通等诸多领域。

英国国际贸易大臣利亚姆·福克斯说，当前，该国正致力于打造一个倡导经济自由、重视国际人才的全球性国度。英国与武汉经济具有很多共同优势，包括高端制造、医疗保健、生命科学、食品制造等。为此，他首次率领庞大而高端的英国商务代表团来到武汉，期待加深并拓展与武汉的商业联系。

“武汉与英国虽然相隔遥远，但多年来双方在经贸、文化、教育、体育等方面保持着密切的交往”，武汉市长万勇说，早在1986年武汉就与英国曼彻斯特结为友好城市，截至目前共有英国石油、渣打银行、汇丰银行等310家英资企业在武汉投资发展，投资总额达52.5亿美元。

万勇表示，武汉是中国中部地区的中心城市，中国重要的工业基地、科教基地、综合交通枢纽。目前，多重国家战略聚焦武汉，充满战略机遇；产业基础雄厚，连续六年进入中国经济十强城市；科教资源丰富，充满发展活力；外开放功能完善，中欧（武汉）班列直达欧亚大陆28个国家等，这将为武汉与英国经贸文化交流提供重要机遇。为此，武汉市决定开通至伦敦直航航线。

经过前期沟通，武汉市与英国当天签署了中英创新创业院校联盟、与曼彻斯特市足球交流、迈凯伦汽车销售、泰康在线总部大厦设计等9项合作协议。（完）

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责任编辑：刘德宾 SN222