日方抗议日企因“问题地图”被罚 外交部：应守法

参考消息网2月1日报道 日媒称，中国政府就在国内流传的地图进行排查整治，以有关钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）的表述违反《地图管理条例》为由，勒令在华日资企业封存销毁相关地图。

据日本广播协会网站1月31日报道，中国政府宣布，因地图标注存在问题，去年进行了排查整治，对8家公司进行了罚款，要求其封存销毁涉事地图。销售百货用品的日本品牌“无印良品”商店因所赠阅商品目录中插附的地图违反《地图管理条例》，已被勒令不再使用这一地图。

报道称，至于其具体违反事项，中方列举了以下情况：漏绘钓鱼岛、南海诸岛，对台湾岛的注记错误等。此外，其他7家中国企业也被认为存在同样的问题并被处以罚款。

据拓展无印良品品牌的“良品计划”公司介绍，地图是用来宣传公司在世界各国开店情况的，做得很简单，去年10月按照中方要求，已经把在中国赠阅的目录进行了封存处理。

另据共同社1月31日报道，日本官房长官菅义伟当天在记者会上透露，关于日本良品计划公司运营的“无印良品”重庆门店分发的目录册因插附的地图中漏绘钓鱼岛等而被中国有关部门责令销毁一事，日本政府已向中方表示关切，称“无法接受，这也会对日本企业的活动造成影响”。

对此，中国外交部发言人华春莹1月31日主持例行记者会时表示，尚未注意到日方抗议，但是中国国家测绘地理信息局已经发布了相关通报，责令有关企业封存并销毁“问题地图”，采取措施杜绝此类事件发生。

华春莹强调，中方欢迎外国企业来华投资兴业，但是在中国的任何外国公司都应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律。

2018年1月31日外交部发言人华春莹主持例行记者会

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