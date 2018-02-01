特朗普对华出招 今年中美关系有何“变与不变”？

参考消息网2月1日报道 过去一年，中美关系在稳定轨道上运行。但不可否认，进入新的一年，随着两国合作面继续扩大，潜在竞争面也在不断滋长。

不久前，美国贸易代表办公室宣布了极具保护主义色彩的“201调查”结果，对进口洗衣机和光伏产品加征保障性关税。不少境外媒体猜测，中美贸易战会否就此打响。尽管舆论对此尚存分歧，但可以确定的是，如何继续稳定双边关系，将是2018年摆在中美面前的任务与挑战。

态势之变早有伏笔？

近期，中美关系似乎暗流涌动。在战略层面，美国陆续出台《国家安全战略》和《国防战略》两份重磅级报告，在特朗普执政一周年前正式对外亮明当前美国对国际形势的判断及自身战略走向。

其中让人尤为担忧的是，特朗普不仅对国际形势“再认知”，对中国的战略位置也做出引人注目的“再定位”。在看待美国所面临的国际形势和挑战时，特朗普与处于冷战时担心美国国力下滑的里根一样有着深深的“忧患意识”。《国家安全战略》报告对国际形势和大国竞争态势的认知都与里根政府的认知类似，认为世界的主流是竞争，大国博弈、地缘政治已经全面回归，并且同样强调了“以实力求和平”。

对国际形势做出如此现实主义、黯淡无光的判断后，两份报告的对华战略认知也滑向消极。可以说，这两份报告代表了特朗普政府内相当一部分人的共识，甚至可能是“领先”美国学术界和战略界的“超前认知”。特朗普的对华认知“倒逼”甚至刺激美国战略界再次掀起新一轮对华战略的再思考。

具体而言，在经贸领域，特朗普政府从去年开始就已经对华积极“布局”。2018年以来，特朗普对华经贸政策更加强硬，大有掀起新一轮贸易攻势的苗头。1月，美国商务部已经向总统提交钢铁和铝的“232”调查报告；根据“201调查”，特朗普正式宣布将对进口太阳能板和洗衣机征收保护性关税；特朗普更扬言，要在2018国情咨文中宣布对华“惩罚措施”。

或折射美国心态彻底失衡

特朗普有别于奥巴马任内的对华政策并不突然，也不意外，其背后有其自身的政策逻辑与缜密考虑。

首先，特朗普对华期待不切实际，追求“立等可取”的结果，缺乏长远战略思维。特朗普在上台首年频频抛出各项战略反而体现了其急于求成、缺乏战略思维的弊病。在处理对华关系上，特朗普习惯于“以结果为导向”的思维，无论是朝核还是经贸问题，都希望能“速战速决”。一旦出现短期无法解决的问题，特朗普习惯将责任甩给中国，甚至怀疑中国有意挑战美国，对中国战略认知出现偏差。

其次，特朗普对于竞选承诺十分认真，希望通过尽力兑现稳住自己的选民基本盘。特朗普大打“经济牌”、承诺对华强硬而成功入主白宫。在当前执政支持率只有39.4%的情况下，特朗普对华经贸“发力”，标榜自己“言出必行”，意在巩固执政地位，提高政治支持率。

美国注重在亚太地区的军事存在。图为位于韩国光州空军基地的美军F-22“猛禽”战斗机。新华社/法新

再次，随着国内政策渐次推进，贸易问题进入特朗普优先议程。2018年，特朗普已把贸易作为最优先政策议程，在新版北美自由贸易协定（NAFTA）谈判陷入僵局、美韩自由贸易协定升级谈判尚未取得实质进展的背景下，美国希望把贸易逆差最大来源地——中国，作为主要施压对象，力争取得“亮眼”成绩，获取更大经济利益。

最后，自世贸组织成立以来，美国鲜用单边贸易手段。但对华再次祭出这些贸易保护“核武器”，表明美国心态彻底失衡。伴随中国经济快速崛起，影响中美关系的主动性不断增强，美国已经出现战略不适，把中国定义为战略竞争对手。美国府会、两党利益团体在许多问题上有分歧，但对华经贸施压却似有共识，希望通过经贸施压，打压中国经济崛起，重塑对华经济竞争优势。

中美关系稳定大局不会被打破

必须看到，既不能低估下一阶段中美关系可能出现的摩擦，也不应因为美国的两份官方报告自乱阵脚。

一方面，中美经贸摩擦、甚至局部贸易战风险陡增。2018年美国对华经贸或有进一步行动，预计将表现出三大特点：一是力度升级。美对华“301调查”出“重招”，已经箭在弦上。与其他施压手段不同，该措施直接对中国的经济和产业政策产生影响。二是范围广泛。美国对华施压，不仅涉及传统货物贸易，还涉及知识产权等服务业市场准入，甚至包含限制中企赴美投资内容。三是手段多样。美国对华施压措施不仅限于“双边”领域，美国贸易代表莱特希泽已扬言要在世贸组织对华继续施压。

另一方面，中美关系稳定的大局不会被打破。中美关系是世界最复杂的双边关系，不能因为两份报告而认为中美关系“大难将至”、“前途黑暗”。《国家安全战略》报告在国安会经历换帅后仓促出台，一定程度上代表的是白宫内部民族主义和军方势力的声音，而《国防战略》报告则清晰地体现出美国军方固有的鹰派视角。因此，警惕报告体现的态度变化时也必须客观看待报告背后的“部门利益”。

经贸领域，虽然中美摩擦不断升温，但两国经济的相互依赖却达到前所未有的程度。据美国商务部经济分析局统计，2016年中美双边贸易、投资额分别已达6495.83亿美元和1199.56亿美元。一旦发生贸易战，中美“双输”不可避免，更是世界经济难以承受之重。尤其是中美在农业、能源、基建等领域合作潜力巨大。特朗普政府深知其中厉害关系，虽然更注重博弈一面，但对华竞争与合作并行、施压与对话并举的总体策略仍将延续。（作者单位/中国现代国际关系研究院美国研究所）

中美贸易惠及两国民生。图为在美国一家公司，出口中国的产品包装上贴有中英双语标签。新华社

责任编辑：刘德宾 SN222