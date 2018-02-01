原标题：台湾地区遭寒流袭击 132人疑因低温天气猝死（图）

中新网2月1日电 据台湾“中时电子报”报道，台湾地区近日遭受寒流袭击，自1月29至2月1日上午为止，全台累计132人猝死。

苗栗县雪霸公园管理处指出，雪山主峰沿线海拔高于369山庄的山区，普遍已积雪超过30厘米。图片来源：“中时电子报”

根据台湾各县市消防局统计，自1月29日到2月1日上午为止，全台猝死人数累计132人，医师仍提醒民众寒冷天气务必注意保暖。

由于有县市未提供统计数字，否则全台近4天猝死人数可能不止132人。根据有统计的县市，北部包括台北市、新北市、宜兰、花莲、台东、金门等县市在内，近4天累计猝死人数多达86人，其中以台北市28人最多。

中部地区包括台中、彰化、云林、南投，累计猝死33人；南部地区因只有嘉义市与屏东县有统计，因而仅13人。

另据报道，因全台急冻，高山大雪纷飞，苗栗县雪霸公园管理处指出，雪山主峰沿线海拔高于369山庄的山区，普遍已积雪超过30厘米，路标指示和部分路径都遭冰封，未来若水气足够，雪线不排除拉到2000米，呼吁登山游客注意天气和雪况。

雪霸公园管理处处长钟铭山1日表示，最近3波冷气团来袭，雪山从1月29日晚间持续至2月1日为止，凌晨都接续出现降雪，目前从369山庄、黑森林、圈谷及雪山主峰，积雪最深处达30厘米。下波寒流周六来袭，如果水气够的话，可能海拔2000米的山区也降雪。

责任编辑：刘光博