中国海外安全蓝皮书发布 编制一带一路安保网络

原标题：《中国海外安全蓝皮书》发布，编制“一带一路”沿线安保网络

2017年国产影片《战狼2》的热映，使得国内民众对中国公民在海外的安全与中国海外利益这些原本陌生的概念有了越来越多的了解。

据中国外交部领事司公布的最新数据显示，2017年，中国内地居民出国人次突破6000万人次，在境外设立企业超过3万家，在海外劳务人员约100万，留学生约137万。随着“走出去”规模的迅速提升，中国公民和企业也正面临着越来越多的海外安全挑战。

在此背景下，由中国人民大学国家安全研究院、中国海外安全研究所和中国石油天然气集团公司国际部1月31日在北京联合发布了《中国海外安全风险蓝皮书》（2018），全面评估全球海外安全局势。

蓝皮书显示，在全球纳入考量范围的国家中，2018年风险等级为极高的国家有9个，分别为阿富汗，利比亚，叙利亚，也门，南苏丹，苏丹，索马里，中非和委内瑞拉，占全球国家总数的5.4%。此外，风险等级为高的国家为31个，占18.7%。

中国海外安全研究所副所长宋伟在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时表示，“此次发布的蓝皮书侧重预判，对不同国家的风险做了分类，从量化角度给中国人和企业走出去提供了客观参考，如果这个地区的风险为极高或者高，那么如果在当地开展活动的话就要更加谨慎。”

在发布会现场，中国石油天然气集团公司国际部贺红旭副处长就以中石油的亲身经历来现身说法，“当年极端组织‘伊斯兰国’猖獗之际，就曾在叙利亚非法占领了中石油集团在当地的两块油田并利用其非法贩卖了大量石油。”贺红旭说。

在发布会上，外交部涉外安全事务司副司长曹小林指出，目前世界正处于大发展、大变革、大调整时期，面临的不稳定性、不确定性突出。在此形势下，如何更有效维护中国境外公民和企业的安全和合法权益，是摆在面前的重要课题。

曹小林表示，目前中国正以“一带一路”沿线及其他我国海外利益比较集中的国家和地区为重点，努力编制全天候海外安全保障网络，不断完善风险评估检测预警、应急处置，三位一体境外安全保障体系，初步形成涵盖中央、地方、驻外使领馆，企业和中国公民具有鲜明中国特色的海外利益保护机制。

外交部涉外安全事务司副司长曹小林发言 澎湃新闻记者 于潇清 图

2018年全球安全风险地图 《中国海外安全风险蓝皮书》（2018） 截图

蓝皮书中预测，2018年，国际恐怖主义威胁仍将持续并呈蔓延之势。随着“伊斯兰国”在中东前线战场的全面溃败，未来恐怖主义“化整为零”及碎片化趋势明显。政治不稳定、武装冲突威胁、腐败威胁、社会骚乱威胁与恐怖主义威胁将成为2018年全球最突出的五大威胁。朝鲜半岛问题、津巴布韦政权更迭、沙特伊朗冲突、缅甸若开邦族群问题、“伊斯兰国”问题、巴以耶路撒冷争端等问题被列为2018年中国公民和企业在海外面临的十大安全问题。

对此，中国现代国际关系研究院院长特别助理李伟在接受澎湃新闻采访时表示，“2018年这些可能影响到安全的重大事件都是非常复杂的，并不是单一层面的。未来我们应对海外安全，保护海外利益的同时，需要认识到我们实际上要维护的是我们和所在国的共同利益，这就需要中国打造属于我们特有的海外安全保护模式。”

责任编辑：霍宇昂