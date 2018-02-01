郑州一座高楼着火 有急救车进出现场

今天下午13：40左右，郑州市心怡路祥盛街绿地原盛国际3号写字楼C座着火，记者在现场看到，写字楼20层上下有明火，火借风势不断向上蔓延。目前消防部门正在现场救援，有急救车进出现场，写字楼周边已经戒严，暂时不确定是否有人员被困，央视记者将持续关注。（记者 王涛 田萌 姜新钢）
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