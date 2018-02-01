保姆纵火案被告事发前曾搜索“放火是否要坐牢”

原标题：杭州保姆放火案开庭，事发前被告人曾搜索“放火是否要坐牢”

2月1日9时，杭州市中级法院继续公开开庭审理被告人莫焕晶放火、盗窃案，市检察院派员出庭支持公诉，被告人莫焕晶及其辩护人，被害人林生斌及其诉讼代理人到庭参加诉讼。被害人亲属、人大代表、政协委员、媒体记者及各界群众旁听庭审。

法制网 图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从杭州市中院工作人员处获悉，1日该院只安排了这个案件的庭审。9时05分许，穿着黑色套头衫的莫焕晶在三名法警押解下进入法庭。

放火前一晚典当雇主手表，得款赌博输光

2017年6月22日清晨，杭州“蓝色钱江公寓”2幢1单元1802室发生火灾，该户女主人朱小贞及其三个孩子遇难，保姆莫焕晶逃生。当天，警方调查明确火灾为放火案，莫焕晶有重大作案嫌疑。

起诉书指控：被告人莫焕晶长期沉迷赌博，身负高额债务。2016年9月，莫焕晶经家政公司介绍到被害人朱小贞、林生斌位于“蓝色钱江公寓”的家中从事住家保姆工作。2017年3月至6月，莫焕晶多次窃取被害人朱小贞家中的金器、手表等贵重物品典当、抵押，得款18万余元，至案发时尚有评估价值19万余元的物品未赎回；还编造“买房”等虚假理由向朱小贞借款11.4万元。上述款项全部被其用于赌博挥霍。

6月21日晚，莫焕晶又用手机上网赌博，输光包括当晚用被害人家中一块手表典当所得在内的6万余元。为继续筹措赌资，决意采取放火再灭火的方式博取被害人感激，再次借钱。22日5时许，经事先通过手机上网查询与放火有关的关键词信息后，莫焕晶用打火机点燃书本，引燃客厅沙发、窗帘等易燃物品，火势迅速蔓延，导致屋内的朱小贞及三名子女困在火场，因吸入一氧化碳中毒死亡。火灾还造成该室及邻近房屋部分设施损毁，损失价值257万余元。

此外，2015年7月至2016年2月，莫焕晶在绍兴、上海等地从事保姆工作期间，在三名雇主家均曾实施盗窃行为，均被雇主发现，退还财物后被辞退。

检察院认为，被告人莫焕晶的行为触犯《刑法》第一百一十五条第一款、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以放火罪、盗窃罪追究其刑责。

起意放火是在一周前还是事发前一晚？

莫焕晶供述，她2012年起沉迷赌博，欠下巨额赌债后外出打工。

据莫焕晶前夫的证言，家里为她还过40余万元赌债，她离开时偷走家里20余万元。

莫焕晶老家东莞市第二人民法院出具的材料显示，莫涉及17宗民间借贷案，涉案总额80多万元。

据了解，莫焕晶从事住家保姆工作期间，朱小贞将其月工资从6500元上调至7500元，过年等给红包，莫身体不适时叫钟点工分担家务。

公安部门的证据显示，事发前一周，莫焕晶曾用手机搜索“打火机自燃、打火机爆炸”等关键词，6月22日凌晨再次用手机搜索“打火机自燃”、“窗帘自燃起火”、“沙发自燃”、“如何控制火势”和“放火是否要坐牢”等关键词。

林生斌代理人林杰律师当庭表示，他认为莫焕晶放火起意在一周前，而非她供述的事发前一晚输钱后临时起意。

莫焕晶称，因为一周前朱小贞说家里有不少打火机，天热容易自燃，要她放好。为此，她搜索了“打火机自燃”等关键词。6月21晚，她赌输了6万多元，考虑到已向朱小贞借了11.8万元，且最近听朱小贞说想开工作室，手头比较紧，不好意思再借钱。受朱小贞之前话的启发，想到放把小火再把火灭了，以博取感激，好再次开口借钱。

119接警台提供的证据显示，最先报警的是胡顺伟，时间为5点04分。随后，房屋女主人朱小贞报警，5时10分莫焕晶报警。

据了解，胡顺伟是钱塘江渔民，6月22日驾船时看到“蓝色钱江公寓”临江一处房屋冒浓烟，随即报警。

据莫焕晶称，朱小贞发现火情后叫“阿晶，快报警”，但她并未第一时间报警，而是去清理保姆房出口处的杂物。

“前一段时间小区保安说这里是消防通道，为了让救援人员顺利进入，就把杂物清理一下，然后去后楼梯按报警器，发现没反应，就打了报警电话，再去保姆房后的楼梯喊救命。从楼上下来一名保安，从保姆房进去后称烟太大又退出来了。”莫焕晶在庭上称，她让保安带她去前门救人，保安却把她带下了楼，后来看到消防人员来了。

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案件回顾

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2017年7月 批捕

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2017年8月 公诉

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2017年12月 开庭

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责任编辑：霍宇昂