美澳渲染“中国间谍威胁论” 中方批驳

原标题：外交部批驳美、澳“中国间谍威胁论”

美国中情局局长蓬佩奥日前在接受BBC专访时称，中国正在设法偷窃美国的情报，并在全球隐秘地传播中国的影响力。此外，澳大利亚方面也说目前正面临史无前例的情报渗透和间谍威胁，中国被澳大利亚情报部门列为“极端威胁”。对此，中国外交部发言人华春莹在今天（1日）的例行记者会上对美、澳的“中国间谍威胁论”进行了批驳。

外交部发言人 华春莹：我注意到有关报道，不禁想起中国有句话，叫“相由心生”，意思是，你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。从这个意义上看，世界上最大的情报头目说出那样的话，并不奇怪。

华春莹指出，事实胜于雄辩。

华春莹：根据近年来披露出的各种信息，世界上到底是谁在对其他国家实施大范围监听、监控、窃密、渗透，无所不用其极地维持并施加影响力，大家心中其实都很清楚。

对于澳大利亚情报部门将中国列为“极端威胁”，华春莹也回应说：我想，如果澳方个别人将几百万每年往返中澳之间的人员以及在澳华人华侨都视作间谍，那可不就得感到紧张焦虑么？

责任编辑：张建利