港媒关注海昏侯墓新发现:见证古丝路和中西交流史

参考消息网2月1日报道 港媒称，江西南昌的汉代海昏侯墓考古近日取得新进展。考古学家除在墓园五号墓中找到一枚“刘充国印”，结合此前在刘贺墓中出土的木牍与《汉书》等文献记载，推测五号墓的墓主极可能是刘贺的长子刘充国，此外还在墓内寻获逾百件珍贵文物，其中韘形珮、玉剑彘等两千多年的精美玉器重现世间。

据香港《东方日报》网站1月31日报道，五号墓位于墓园北部，在海昏侯刘贺墓的正北方。海昏侯墓葬文物保护及技术保障负责人、中国社科院考古研究所副研究员李存信表示，清理五号墓时发现，墓主头部被漆器叠压，头下则枕着玉圭、玉枕，颈部有玉组珮，腰部有玉带钩、水晶、玛瑙、玉具剑等。经分析，这些文物多属新疆和田玉料，见证西汉时期丝绸之路与中西文化交流的历史。

报道称，考古学家还在秦咸阳大遗址保护区，再发现秦代大型官署建筑遗址，为首次在保护区发现秦代大型国家府库遗存。遗址位于陕西西咸新区秦汉新城窑店镇，出土大量石质编磬残块，已在23件残块上发现小篆“北宫乐府”等字样，再证实秦代设乐府的史实。

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