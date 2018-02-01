大陆台胞诉台当局拒批加班机:感到寒心觉得被抛弃

原标题：困扰、愤怒、寒心——大陆台胞痛诉台当局拒批两岸春节加班机

新华社北京2月1日电 “平安快乐过新年，是大家的期盼。台湾方面拒批两岸春节加班机的做法，完全没有考虑回台过节台胞的需要，是一意孤行的败招。”上海台商陈建明气愤地说。

由于台湾当局民航主管部门拒绝批复行之有年的两岸春节加班机，东航、厦航176个航班被迫取消，5万名大陆台胞返乡团圆之旅受到严重影响。大陆各地台胞接受新华社记者采访时对台当局的做法表示痛心和愤怒。

陈建明购买的是原定2月10日从上海浦东飞往桃园机场的东航春节加班机票。“现在一切都成了泡影，真是又生气又无奈。”他告诉记者，现在唯一的办法就是改订其他航班，虽然东航给予全额退款，但离春节只有半个月了，要买到合适机票非常不容易。

“航班供给不足，机票价格就高，原定日期往返台北的票价都超过7000元人民币，够飞欧洲了。这是台湾方面不核准加班机而让我们吞下的苦果。”陈建明说，现在能买到的机票时间也不好，“我大概只能坐凌晨‘红眼’航班回台湾了，恐怕到了桃园得先睡机场了”。

上海市台湾同胞投资企业协会会长李政宏说，台湾当局为了政治目的不惜损害广大台商回台团圆的权益，让老百姓的归途陡增变数，这愚蠢之举让我们感到十分痛心。

“过年回家是老百姓的刚性需求。台湾当局居然不批准两岸春节加班机，简直不可理喻。我周围好多台商朋友说，不行就留在大陆过年好了。”福州台商郑德汐无奈地说，因为台湾当局的乱作为，许多台商不得不改变行程，打乱工作计划，提前回台。

“当初，民进党当局说会维持两岸现状不变。事实证明，他们讲话不算话。现在什么都变了，对我们往返两岸的台商台胞带来很大困扰，已经影响到我们的工作和生活。”郑德汐说，和台当局形成鲜明对比的是，大陆各方面都在努力为台胞做好服务。福建往返台湾除了飞机，还有轮船，都在加班加点工作，给台胞很大安慰。

“这件事对广大台胞造成的困扰和不安，台湾当局是否知道？真是令人心寒！”平潭台商杨宪宗说，台湾当局导演的这出“打自家孩子给别人看”的戏根本就是笑话，不少台商因此受到很大损失，气得在社交网络上表达抗议。

对于台湾当局称取消加班机是“最轻微的处分”，杨宪宗愤怒地质问说：“难道以后连正常航班都要取消吗？台湾当局究竟有没有把我们台商的利益放在心上？他们敢不敢把春节假期也取消了？这些不得人心的荒唐闹剧究竟要闹到什么时候？”

江苏是台商在大陆的重要集聚地，此次台当局拒绝批复春节加班机计划，对当地台商返乡过节产生很大影响。

台资企业投资重镇江苏昆山有约10万台商。在当地经营旅行社的台商张慧美主要的客户群就是台商。她说，这次事件问题关键在于台当局，大家对其决定都表示不满。不少台商已改搭其他航空公司班机，但时间和金钱成本都增加了，大家怨声载道。

在大陆求学的台胞子女也受到严重影响。苏州燕园港澳台侨联考培训学校校长赵华礼表示，有台湾学生家长打电话抱怨说，航班问题已影响到孩子开学无法准时报到。

“每个台商背后都是一个家庭，台当局在春节这样一个重要时刻让这么多台湾人归途不顺甚至回不了家，大家都感到寒心，觉得自己被抛弃了。真是不知道台当局将台商置于何种地位！”南通市台湾同胞投资企业协会会长刘璟芳痛心地说。（采写：查文晔、许晓青、许雪毅、车宏亮）

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责任编辑：张岩