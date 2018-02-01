这个产业成未来“大势” 多家巨头纷纷入局

原标题：未来“大势”！它已被巨头们盯上了！阿里、腾讯、百度、华为纷纷入局。。。

云计算作为未来计算机行业发展的大趋势，过去几年保持很快的发展速度。数据显示，2017年全球共有云市场规模将达到2602亿美元，同比增长18.5%，预计到2020年将达到4114亿美元。在我国的云计算企业中，以阿里云、腾讯云、百度云等为首的互联网系云服务起步最早。除此之外，中国电信等三大运营商目前也占据较大市场份额，华为、中兴、浪潮等厂商也加入战局。。。

提升效率节约成本 云计算应用日趋广泛

随着互联网企业数据的增长，仅靠企业自身备置的服务器和IT架构已经很难满足数据存储和计算的要求，这就直接推进了云服务的发展。数据足够规模化，云端的花费甚至可以像自来水一样便宜。时至今日，已经有越来越多的企业、政府甚至个人都将数据放在云上，我们的衣食住行也都在发生着改变。 在深圳开餐厅的翁女士最近正在忙着复核餐厅的营业许可证，根据她以往的经验，全套证照办下来至少要跑两三个部门，少说也要三个月的时间餐厅才能重新营业，可当她再次来到行政大厅，却发现流程已经完全变了样。

一窗式政务办理依靠的是龙岗区政府新上线的政务云系统。在此之前，区里的很多部门都要自建信息系统，需要花费大量的时间，建设机房、空调、电源，购置服务器、存储等信息化设备。而建成政务云后，各部门可以直接摒弃传统的机房，只需要在统一的政务云平台上建设软件即可，数据的容量更大，也更透明化。

深圳市龙岗区大数据管理局副局长 乐文忠表示，没上云之前 ，这些数据都分布在各个部门、各个系统，一窗式的系统开通后，提高了效率，节约了成本。

摒弃了传统的机房和IT系统构建，最直接的好处还有降低运营成本。侯刚负责的企业专门为客户提供视频会议应用，以往他的客户需要花费近百万元购买视频会议系统，但自从有了云系统，企业节省了很大一笔费用。

深圳市银澎云计算有限公司总裁 侯刚说，以前的用户要去构建一整套的视频会议系统 ，假如他有十个分支机构，他整个构建下来要高达50多万上100万元。然后每个月的运营成本还要数万元。而通过这种云会议的方式，用户只需要按需去购买它使用的账号数量就可以了，比如十个分支机构，它买十个账号 ，一个账号一个月80块钱， 一年就是数万块钱的投入 。 更关键的是，只有大数据上云，才使得接下来的人工智能、物联网等技术具备可行性。比如在智慧交通的建设中，就可以直接将车辆控制系统与道路监控系统在云端打通，统一指挥，高效调度平台里的资源，处理交通堵塞，应对突发的事件处理。

除此之外，云计算在传统行业中的应用也越来越广泛。工厂可以通过使用云计算，提高产品良率，而这部分在云端收集的数据也可以创造更多价值。

云计算行业高速发展 政策红利引巨额资本入市

云计算作为未来计算机行业发展的大趋势，过去几年保持了很快的发展速度。据前瞻产业研究院发布数据显示，2017年全球云市场规模达到2602亿美元，同比增长18.5%，预计到2020年将达到4114亿美元，2018-2020年年复合增速将达到16.5%。

在我国的云计算企业中，以阿里云、腾讯云、百度云等为首的互联网系云服务起步最早。除此之外，中国电信等三大运营商目前也占据较大市场份额，华为、中兴、浪潮等厂商也加入战局、逐步发力，华为云就在几个月前连续两次升级，成为集团一级部门，目的就是加大筹码直接参与云计算市场竞争。

华为云BU总裁 郑叶来表示，Cloud BU（华为云）成立以后，应该是华为公司历史上汇聚人数最快的一次组织行动。把华为公司与云相关的各个部门的相关的组织和职责都合并进了Cloud BU。

2017年4月，工信部发布《云计算发展三年行动计划》，提出到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元，云计算服务能力达到国际先进水平。政策利好直接提升了产业的吸金能力。据不完全统计，2017年我国云计算领域约有20家创新创业公司进行了融资，总额近百亿，华云数据、青云、七牛云等单笔融资都在5亿元以上。本周一，金山云再获2亿美元融资，短短47天内融资超45亿元。

海通证券计算机行业首席分析师 郑宏达说，很多的资金涌入这个产业，它确实代表了整个IT产业技术的发展方向 。这个行业确实也是烧钱的，因为它需要采购大量的基础设施或者服务器等先期来做投入，但一旦它的收入和盈利达成平衡点之后，未来的盈利增速还是非常快的。 企业之间磨擦系数不断增大，最直接的表现就是价格战。阿里云曾在2017年10月的云栖大会上宣布降低云数据库等产品价格，最高降幅达53%；仅在一个多月后，腾讯云也正式宣布降价，部分产品降幅达40%以上。12月28日，青云也第九次宣布新一轮资费下调，最高降幅达74%。更引人关注的是，腾讯云等企业还曾传出一分钱中标的消息。

阿里云副总裁 闵万里说，阿里欢迎这种竞争，但是不欢迎那种相对来说打价格战的竞争，这种方式会把整个产业的升级换代滞后。 除了本土企业，早已布局云业务的亚马逊、IBM、微软等跨国公司，也在不断试水中国市场。但根据市场调查机构IDC发布的2017年上半年中国公有云IaaS市场份额调研数据，排在前五的公司分别是阿里云（47.6%）、腾讯云（9.6%）、金山云（6.5%）、中国电信（6%）和UCloud（5.5%），海外巨头无一上榜。业内人士认为，随着中国企业加快出海步伐，海外巨头也不会轻易错过中国市场，巨头之间迟早会短兵相接。 国家超级计算深圳中心云计算部副部长 吕彪表示，国外的几朵云，像Google 、亚马逊等对于国内这种民生民情可能不是很了解。但是国外企业相对来讲有自己的竞争优势，比如它们的技术更加成熟、它们起步更加早，在国际市场上会有一定的产业和规模的优势。

八成云计算企业年报预喜 板块指数不升反降

行业迅速发展影响最直接的，就是公司的收益。目前云计算板块已有20余家上市公司发布2017年年报预告，其中八成预喜。

阿里巴巴公告数据显示，2017年一季度，阿里云营业收入同比增长103%，二季度增长96%，而在三季度，营业收入达到29.72亿人民币，同比增长99%，成为阿里巴巴收入增长最快的业务。腾讯云则已在全球范围内建立36个可用区。2017年三季度，集团其他业务收入共增长25%，达到120.44亿人民币，主要来源于支付相关服务和云服务的收入。与此同时，正在努力赶超的其他云服务商也取得不错成绩，产品数量及资源收益成倍增长。

阿里云副总裁 闵万里说，这是非常快速的增长，但在绝对体量上和竞争对手上相比，还有很大的差距，还有很长的路要追赶。但另外一方面，这也是一件好事，中国云计算的用户数快速增长，以阿里云为例，付费的用户数已经突破了一百万。

华为云BU总裁 郑叶来表示，华为云今年整个的用户数和资源使用量发展超过预期。资源的使用量和用户数在各方面增长三倍以上。大多数国际著名的企业进入中国，首先选择的云服务商是华为。今天的华为云供应商不一定是最好的，但一定是进步最快的。

除此之外，万德数据显示，截至本周二，在云计算板块内27家已披露2017年年报业绩预告的公司中，共有22家公司业绩预喜，占比超八成，包括华胜天成、深科技、佳都科技、用友网络等7家公司均预计2017年净利润实现同比翻番。

海通证券计算机行业首席分析师 郑宏达介绍，A股的这些云计算公司今年也出现了大幅广泛的公司利好盈利。这也反映了从政府到企业，对IT云计算化的支持的投入增加。所以2018年到2019年，整个云计算产业还会有一个比较好的发展 。

然而，版块内个股股价的走势却未像公司业绩一样乐观。根据万德数据统计，2017年全年，云计算板块指数震荡下行，全面跌幅达到14.01%，今年年初至今，指数先扬后抑，目前已下跌超过3%。分析师建议，在后市投资标的的选择上，还应从近期市场风格出发，块未来涨势可期，建议关注有资金布局、前期超跌或滞涨、估值较低且业绩增长确定性高的个股。

责任编辑：张岩