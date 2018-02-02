环球时报社评：中美竞争归竞争 彼此无需忌恨

原标题 社评：中美竞争归竞争，彼此无需忌恨

美国官方一个多月来接连出台《国家安全战略报告》和《国防战略》报告，将中国、俄罗斯定义为“对手”，并视与中俄开展大国竞争为美国国家安全的首要关切。特朗普日前在其首份国情咨文中，则把中俄同“流氓政权”、恐怖组织并列在一起，称为挑战美国利益、经济和价值观的竞争对手，表示要发展“无可匹敌的力量”作为防御的手段。美方新年以来还有阻挠中国公司在美投资，加征惩罚性关税，干扰正常文化交流，派军舰在南海挑衅等诸多行动。中美关系从华盛顿方向传来阵阵寒意。

一段时间以来，美方对中国表达出诸多不满。在朝核问题上，中国怎么做美方都嫌我们做得不够。围绕贸易纠纷，美方对自己的对华逆差2017年又增加200多亿美元颇为恼火。美方最近鼓噪中国对美搞“渗透”的声音迅速增多，美国精英中认为中国有意挑战美国在世界上领导地位的看法不断强化。

中美摩擦有增多之势，如何认识这些摩擦，会影响两国社会对对方国家的整体看法，包括好感度。两国如果想积极发展彼此关系，避免它剧烈震荡，就要首先管控好双方对中美关系的基本认知，通过不断稳定两国社会的情绪来减少中美关系颠覆性出轨的可能性。

两国既要看到彼此关系呈下滑态势可能意味的风险，又要冷静区分中美竞争与当年美苏竞争质的区别。即使中美摩擦增加的趋势一时难以扭转，双方也都要对这种情况保持平常心，努力做到“带着问题去生活”。

以中美当前开展“战略竞争”的强度，双方社会都没必要“忌恨”对方，毕竟中美都没有使出“有你没我”的狠招。美作为守成大国，中国作为崛起大国，还谈不上决绝地逼了对方。两国都认同彼此存在共同利益，直到今天，两国的合作面远远大于摩擦面。

近期中美各自采取了一些对方不希望看到的行动，但要认识到，尽管这些行动大多围绕着双方各自的核心利益或重要利益展开，但基本没碰对方的底线，只是有时打了“擦边球”。从扩大本国利益和避免冲突这两条逻辑线来看，对方不受欢迎的行为大多又都是可以解释的。

因此很重要的一条是，中美竞争归竞争，但不必把对方使劲“往坏里想”，掉入“阴谋论”不可自拔。双方竞争的烈度无论有多强，都应保持冷静。中美都不该沉浸到激烈的情绪中去，放纵对对方各种敌意的想象，防止理性的博弈演变成不断加码的情绪互动。

中美都应该保持自信，相信自己的力量足以遏制对方战略上铤而走险的冲动。你有多理性，实际上对方也会有多理性，少数人和力量的极端民族主义表现即使能给两国各自带来某种好处，但这种好处也与中美当前从两国庞大交往中所获取的利益完全不可同日而语。

中美或许都在为可能出现的军事冲突做准备，但这是为最坏情况而做的备份。两国重视这种准备，但不能沉迷于其中，让对这种极小概率风险的应对主导中美关系氛围，毁掉两国关系积极向好发展的前景。我们不能让一条大河被河中心的一块礁石左右了流向。

就中国来说，我们应坚持自己的原则立场，维护自己的正当权益，同时我们有必要在对美关系中就事论事，决不主动把中美具体摩擦搞成严重战略危机。我们要自信：只要我们认准这个态度，美国也就很难出圈。这就是中国的太极哲学，逼中国让步难，用力量击倒中国同样难，与中国共存共赢才是正道。

责任编辑：张岩