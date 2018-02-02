原标题：一个重大利好！买“进口车”能省几十万？这些地方的人最开心。。。

开展汽车平行进口试点，是推进汽车流通领域供给侧结构性改革的一个重要抓手。

2月1日，商务部表示，我国在原有的9个平行进口试点基础上又新增了8个省市，以推动平行进口汽车市场乃至整个汽车市场实现更高质量发展。

对于准备买进口车的人来说，这真是一个好消息。但很多人想知道，平行进口车到底比普通进口车便宜多少钱？据央视财经记者了解，以一辆普通版宝马X5为例，国内大部分4S店售价为85万元，而在天津保税区，相似款平行进口宝马X5售价为65万元左右。直接省下20万！

我国汽车平行进口试点新增8个省市

2月1日，商务部表示，将汽车平行进口试点在目前9个地区的基础上，再新增8个省市。它们分别是内蒙古满洲里口岸、江苏张家港保税港区、河南郑州铁路口岸、湖南岳阳城陵矶港、广西钦州保税港区、海南海口港、重庆铁路口岸，以及青岛前湾保税港区。

汽车平行进口，是指未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买并引入中国市场进行销售的汽车。从2014年起，我国就开始了这一试点。 在天津自贸区的一家平行进口汽车城里，有很多人咨询和购买汽车，其中有不少甚至是专门从外省过来的。

作为国内较早的汽车平行进口试点，天津自贸区目前有35家试点企业推出了汽车平行进口业务。除了熟知的丰田、路虎、奔驰等进口车品牌，市面上不太多见的阿斯顿马丁、道奇等品牌也可以从这里买到，3年下来，销售一直稳步看涨。

汽车经销商 孔祥名表示，每个月的销售额度基本上在三四百台，年底可能会增加30%，一个月大概是五百台左右的量。

据了解，2014年以来，我国试点企业共平行进口汽车20.6万辆，车型约180个；去年一年进口量为13.6万辆，同比增长109%，增长明显加速。而在进口总量中，天津港区占比高达75%。

汽车平行进口打破渠道垄断 成本价格双下降

据商务部实地调研显示，中高端进口汽车价格下降明显，大部分车价下降了15%以上。以一辆普通版宝马X5为例，国内大部分4S店售价为85万元，而在天津保税区，相似款平行进口宝马X5售价为65万元左右。

经销商说，关键就在渠道。与国内4S店体系下的进口车相比，平行进口车无需品牌商授权，真正实现了多渠道拿货。而品牌商的渠道垄断被打破后，会极大促进进口车的市场化定价。天津保税区众多经销商，正是得益于此。

汽车经销商 孔祥名表示，天津属于全国第一大的平行进口车集散地，占70%以上的份额，因为集散地价格更加便宜，比其他地方最少要可能便宜10%以上。

业内人士介绍，平行进口车与一般进口车，在关税上其实都执行统一标准，但由于目前平行进口汽车可以享受3个月的保税周期，经销商无需在车辆进口后马上完税，可以极大降低资金积压带来的金融成本。

天津滨海世盛商贸集团有限公司董事长 同世平说，保税政策让金融成本大幅度下降，带来了很多利好。

汽车平行进口未来更趋个性化 相关政策还需完善

平行进口车价格有竞争力、选择也更加丰富。进一步增加试点城市，有助于更多进口车以这一方式进入国内。不过业内人士表示，平行进口车试点的主要目的并不在于大批量进口，未来更多满足的是个性化需求。 不久前，针对车辆的售后维修服务，天津保税区刚刚推出了汽车平行进口追溯机制。

天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总裁 孙广顺表示，这个平台，企业和销售企业有相关的要求，包括每一辆车到岸以前的申报，包括以后的许可证发放，后边就有一切车辆的追溯问题。

天津滨海世盛商贸集团有限公司董事长 同世平介绍，随着平行贸易不断地普及，品种还在不断地增加，前几年是价格的优势带动了平行贸易的增长，但未来还是个性化需求。 尽管已经占据了国内平行进口车最大的市场份额，但天津方面一直在按更富个性化的方向推动相关业务。业内人士说，大批量平行进口在实际当中并不具有可操作性，主要原因在于，进口车需要与我国的车辆识别码编制兼容。但目前，很多品牌车型，只有美国和中东规格在我国可以识别，大部分供应欧洲市场汽车的编码无法兼容。

商务部市场体系建设司副巡视员 胡剑萍表示，我们国家的VIN码（车辆识别码）有自己的一个体系，而且两亿多辆的注册车辆都是在使用这个体系，包括新车的生产，不能为了一点平行进口汽车来调整我们国家的VIN码体系。 相关部委表示，平行进口车试点的重要目的，在于推动进口车市场化定价。一旦能对市场其他渠道进口车形成足够影响，目的应该就达到了。但如何增加进口车型，进一步满足个性需求，未来相关部委还会继续协商。

责任编辑：张建利