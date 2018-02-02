美媒关注中核与中核建合并：中国打造核电巨无霸

原标题：美媒关注中核与中核建合并：中国打造核电“巨无霸”

参考消息网2月2日报道 美媒称，中国将对两家大型核能企业实施合并。此举旨在推动国有企业发展，并打造一家在其他国家更有竞争力的核电集团。

据美国《华尔街日报》网站1月31日报道，中国国有资产监管机构1月31日称，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组。中核集团是一家开发和生产核能的企业，而中核建集团是一家建设核电站的企业。

合并后，新集团将拥有大约1000亿美元的资产和超过14万名员工。

报道称，这两家企业的合并程序至少从2017年3月起就已启动。当时，双方的上市子公司均表示，其母公司正在计划重组。中核集团与中核建集团原本为一家，但在1999年政府支持的上一轮重组中被拆分。

过去两年间，为提高国有企业的市场竞争力和效率，中国政府系统性地对国有企业进行了合并和加强。中国最大的两家钢铁生产企业在2016年合并，不到一年后，最大的煤炭生产企业和最大的电力生产企业合并。

报道称，中国希望通过中核集团与中核建集团的纵向合并，降低成本并使其大型核电集团更具市场竞争力，尤其是在海外市场。

一些分析人士说，出于对安全的担忧，大型核电市场的数量较少。现在，对核电的需求主要来自金融和政治风险更高的发展中国家。

报道称，中国是世界上核电发展最快的国家。中国政府将提高核电装机容量作为减少对火电依赖并实现能源多样化计划的一部分。根据中国国家能源局的数据，目前火电在中国能源结构中的占比超过60%，同时也是空气污染的主要来源。

中核集团福清核电5号机组反应堆压力容器抱环拆解现场（1月28日摄）。 新华社

责任编辑：张建利