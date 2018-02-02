中国将拉美纳入自己轨道损有关国家经济?中方回应

原标题：外交部发言人华春莹答记者问

问：据外媒报道，美国高官日前表示，中国正通过经济手段将拉美纳入自己的轨道，损害有关国家的经济发展和就业，使拉美国家对中国形成长期依赖。请问中方对此有何回应？

答：美方有关说法完全违背事实，是对广大拉美国家的不尊重。

中国和拉美国家同为发展中国家，面临着共同的发展阶段和发展任务，双方的合作基于共同利益和相互需求，秉持的是平等互利、开放包容、合作共赢的理念。中国既是拉美大宗商品的主要国际买家，也进口了越来越多的拉美农产品和高附加值产品。中拉基础设施建设合作，为拉美突破发展瓶颈、改善民生发挥了积极作用。中国对拉投资、金融合作完全按照商业规则和当地法律法规进行。据国际劳工组织统计，1995年至2016年间，中国企业在拉美创造了180万个就业岗位。

不久前，中拉论坛第二届部长级会议在智利成功举行，拉美和加勒比31个国家派团出席，其中还包括9个没有同中国建交的国家。会议通过《圣地亚哥宣言》、《共同行动计划》和《关于“一带一路”的特别声明》3个成果文件，集中反映了下阶段中拉秉持共商共建共享原则，共同推动合作优化升级、创新发展的明确意愿。这充分说明，拉美国家心里是有杆秤的，在深化对华合作方面是有高度共识的。

我愿重申，中方对拉美的政策是透明、开放的，中方愿继续推动平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系深入发展。中拉合作是南南合作的组成部分，造福双方人民。中拉关系的发展不针对、不排斥任何第三方，也不影响第三方在拉美的利益。我们希望有关国家摒弃零和博弈的过时观念，以开放、包容的心态正确看待中拉合作和中拉关系发展。

责任编辑：张岩