环球时报:美诋毁中拉合作 警惕“新门罗主义”

原标题 社评：美诋毁中拉合作，警惕“新门罗主义”

美国国务卿蒂勒森星期四竟指责中俄在拉丁美洲扮演了“新帝国主义列强”的角色。前往拉美访问途中的蒂勒森当天在其母校得克萨斯大学奥斯汀分校演讲时，警告拉美国家不要过度依赖与中国的经贸联系，他指责中国正通过不公平贸易在拉美站稳脚跟，利用自己的经济影响力将该地区纳入中国的势力范围。

他提到，中国是智利、阿根廷、巴西和秘鲁最大的贸易伙伴国，表示要确保国家主权不受到“潜在的掠夺者”侵害，需要有“强大的制度”和“负责任的政府”。

自己的国家被扣“新帝国主义列强”的帽子，恐怕所有中国人都会感到十分诧异。我们的问题是：中国在拉美既没有一处军事基地，也未向那些国家派驻一兵一卒。中国就是与拉美国家做生意，而且所有经贸合作都是拉美国家支持的，建立在中拉平等互利的基础上，“新帝国主义列强”从何谈起？

对中国是“新帝国主义列强”的说法，拉美国家也会嗤之以鼻。在盖洛普的一项最新民调中，中国在拉美的被接受度不断上升，美国则在下降。

中国对拉美的基础性态度就是尊重，中拉经贸合作的首要原则是互利共赢，而美国长期视拉美为自己的“后院”，美国舆论对拉美的这一公开喻称包含了深深的鄙视。

自2013年以来，中国国家主席习近平3次前往拉美访问。特朗普上任以来还没去过拉美，蒂勒森在过去一年里多次去欧洲和亚洲，现在才想起来要访问一下拉美。

拉美国家尤其不满的是，特朗普政府在移民政策上将拉美国家置于低人一等的地位，特朗普总统上任后立即着手推动在美墨边界修墙的计划，他不久前被曝指责一些穷国是“烂国家”，其中就包括拉美的海地和萨尔瓦多。拉美裔移民在美国的社会地位低下，美国人一说非法移民，首先想到的就是拉美人，这些都严重伤害了拉美国家的自尊。

蒂勒森的讲话大概与华盛顿近来反复称中俄是对手，宣扬世界重新回到大国竞争时代有关，是美国调整战略思维的一个具体表现。如此诋毁中俄与拉美国家的合作，莫非美国要搞“新门罗主义”吗？

然而“门罗主义”的时代一去不复返了。拉美国家都巩固了现代国家主权，它们热衷于经济社会发展，很多国家抱有自己的经济与政治雄心，它们不希望对美国或任何其他大国是依附关系，更愿意发展全方位外交，它们讨厌在接受外来援助时被附加不可接受的政治条件。

美国自冷战结束以来长期轻视拉美，向那一地区的投资呈总体上的退潮之势。蒂勒森在星期四的讲话中诋毁中国对拉美的投资方式，但他对美国接下来能为拉美国家做什么，说得十分空洞。比如他宣称美国寻求与拉美成为“具有共同价值观的伙伴”，支持拉美“日益扩大的民主治理和自由市场”等。

特朗普政府致力于重建美国的制造业，极力促使美国企业投向海外的资金重回美国，去年特朗普总统发推特表示，他亲自说服了福特公司放弃在墨西哥投资建厂的计划，促使该公司将资金投回美国。如今的美国致力于从世界各国搜刮利益，它帮助拉美国家发展经济的意愿和能力令人高度怀疑。

自己不帮助拉美国家发展，还反对拉美国家与中国建立活跃的经济联系，这是顽固地视拉美为美国后院的过时思维，等于让拉美做美国繁荣的牺牲品，美国想什么时候使用就什么时候使用，想用多少就用多少，不使用的时候就该荒着。

蒂勒森挑拨离间的讲话无论对美拉关系还是美中关系都非常缺乏建设性，对中拉合作势头则产生不了任何影响。当然，这是否意味着美国会在拉美采取破坏中拉合作的实际行动，比如促使与中国经济合作规模大的拉美国家动荡，通过非政府组织煽动针对中资公司的闹事等等，则值得警惕。如果美国把其拉美政策的重点放在破坏中拉合作上，那将是另一个故事，相信拉美国家都将反对。

责任编辑：张岩