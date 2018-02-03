原标题：亚投行：将继续加强与香港特区的合作
在今天（3日）举行的“国家所需 香港所长——共拓‘一带一路’策略机遇”论坛上，亚投行行长金立群表示，开业两年来，亚投行迈出了稳健扎实的步伐，项目投资不断快速上升，目前已经累计投资42亿多美元。香港是亚投行的重要成员之一，亚投行高度重视与香港的合作。
金立群表示，亚投行的投资原则，与“一带一路”所蕴含的人类命运共同体理念是一脉相承的，目前亚投行的投资项目全部落地“一带一路”沿线国家和地区。
香港是亚投行成立以后吸收的第一批成员之一，在投资、风险评估、金融、保险、会计、法律服务和仲裁方面具有特殊的优势，在基础设施建设和运营管理方面经验丰富，香港还拥有各个领域的高素质的人才。
亚洲基础设施投资银行行长 金立群：我们决心继续加强和香港的合作。我们愿与香港特区政府，金融机构以及相关机构和企业加强合作，充分发挥各自的优势，积极推动“一带一路”建设，促进亚洲地区和世界各地的共同发展。（央视记者 赵晶 敖蔚然 杨小刚）
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