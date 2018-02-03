日本这次搞事情有点特别 但恐怕将搬石头砸自己脚

原标题：参考睿评 | 日本这次搞事情有点特别，但恐怕仍将搬石头砸自己脚——

参考消息网2月3日报道 据日媒报道，日本政府在东京千代田区的市政会馆内开设的“领土和主权展示馆”于1月25日上午举行开馆仪式，日本领土问题担当相江崎铁磨出席并主持仪式，他在开馆仪式上表示“这里是向国内外宣传我国领土主权的关键设施”，并宣称该馆将主要展示钓鱼岛和“独岛”（日本称竹岛）为“日本固有领土”等内容，以促使外界理解和认同。作为日本强化领土和主权相关信息宣传的一环，本次是日本政府首次直接运营常设的展示设施。

资料照片：钓鱼岛

开馆背后暗藏玄机

第一，开馆时间考究。1868年1月3日，日本明治维新开始，今年正值150周年。“领土主权展示馆”的开馆仪式选在此时，暗示着什么不言而喻，这也给展示馆及其开馆仪式贴上了一种特殊的标签。安倍晋三在新年讲话中提及今年是明治维新150周年时赞扬先驱者，称“原动力是每一个日本人。通过团结所有日本人的力量，彻底守护了独立”。与之对应，他表示，“将开展坚定的外交，无论出现何种事态，都会彻底守护国民的生命与和平的生活。”

第二，地址选择精心。日本开设的“领土主权展示馆”虽然面积不大。但所谓展示馆的选址大有讲究：它被选定在东京日比谷公园的市政会馆内。作为日本强化领土主权相关信息宣传的一环，展览设在由日本政府直接运营的设施内，一来说明这是政府行为；二来展示馆位于日比谷公园的市政会馆也就是日本学生经常参观的热门景点国会议事堂附近，以便充分利用这一地理或地域优势，敦促东京的教育委员会将该馆定为儿童及学生们旅行和社会参观的景点之一，再加上采取免门票等措施，避免领土主权展示馆开馆后无人问津和被冷落的尴尬。

第三，展示内容特别。众所周知，日本与中国、韩国、俄罗斯三个邻近国家均存在领土主权争端。而此次开设的所谓“领土主权展示馆”，陈列的仅仅是中日之争的钓鱼岛资料以及韩日之争的独岛资料，独缺俄日之争的南千岛群岛（日称北方四岛）的资料。日本政府此举耐人寻味，曾经日本政要为了争取归还“北方四岛”而声嘶力竭向俄罗斯喊话，并多次提出抗议。此次在新开设的展示馆里，却没有陈列和展示希望俄罗斯归还的“北方四岛”资料，难道日本政府已经放弃其一贯主张和要求了吗？还是害怕战斗民族敲打而故意不陈列呢？

资料照片：独岛

小动作使日本作茧自缚

123年前，日本强迫中国签订不平等的《马关条约》，悍然占领中国钓鱼岛；二战结束之后，根据《开罗宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降书》等法律文件，钓鱼岛及其附属岛屿已经归属中国。但从上个世纪七十年代初起，日本又开始觊觎钓鱼岛，除了非法派出武装巡视船进行所谓“领海警备”、外务省发表关于钓鱼岛基本见解之外，还时不时地做一些小动作。譬如印刷发行印有钓鱼岛的邮票、将部分国民户籍迁移岛上、官员登岛视察、祭拜以及企图改名（登野城尖阁）……除了这些小动作，还上演过购岛“国有化”闹剧、签订所谓“台日渔业协定”以及教科书里写进钓鱼岛是其“固有领土”等。

日本损害他国领土主权的小动作已经引来相关国家的反制措施。2012年9月，时任日本首相的野田佳彦与东京都知事石原慎太郎上演了钓鱼岛“国有化”的闹剧，这一举动遭到了中国的强烈反对。此后，中国采取对钓鱼岛海域实施常态化巡航执法的反制措施，给挑衅者有力一击。而日韩争议的独岛（日本称竹岛），现在基本已被韩国牢牢控制，去年特朗普东亚之行到访韩国时，韩国总统文在寅用一道“独岛虾”宴请特朗普，让日本政府看着特别不是滋味。

中国外交部发言人华春莹1月26日在例行记者会上说：“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土，中国对钓鱼岛主权拥有充分的历史和法理依据。中方对日方做法表示强烈不满。韩国外交部发言人鲁圭德25日强烈要求日方立即关闭这一展览馆，指责日方宣称对独岛拥有主权“不正当”。

当年“购岛闹剧”让日本“偷鸡不成蚀把米”，但它似乎并没有长记性，或者说是贼心不死，恐怕将来还会搬起石头砸自己的脚。其开设领土主权展示馆，将直接促使中国、韩国乃至俄罗斯等与其有领土争端的国家，提高警惕密切关注日本动向，针对其损害邻国领土主权的行为采取相应措施予以回应。此外，各国还需未雨绸缪主动出击积极防范。（郁志荣，宁波大学东海研究院研究员、浙江海洋大学教授、察哈尔学会高级研究员、太平洋学会副秘书长、中国海洋发展研究中心研究员）

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责任编辑：张岩