原标题：陕西韩城发生两车相撞事故 致2死2伤

2月2日13时40分左右，327国道陕西韩城西庄镇涧北村路口发生一起交通事故。一辆三轮车在穿过国道时与一辆大货车发生碰撞，造成2死2伤的事故。

据现场目击者介绍，骑乘红色港田三轮车的是3男1女，4位老人。事发时，三轮车刚出涧北村由东向西方向准备穿过国道去往北强村，就在三轮车驶入国道时，国道上一辆由南向北的大货车刚好经过此处，两车发生碰撞，三轮车被撞得侧翻在路边，剧烈的碰撞致使三轮车上的四人被甩落在马路上。120急救车迅速赶到现场，三轮车上的4人中2人当场死亡，另外2人被紧急送往韩城市人民医院抢救。事故发生后，肇事的大货车迅速逃离现场。

记者从韩城市人民医院了解到，两名伤者还未脱离生命危险，医护人员正在全力抢救中。目前，韩城交警大队正在对事故进行调查。（央视记者 王志杰）

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