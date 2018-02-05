台核电二厂2号机申请重启 停机超600天

新华社台北2月5日电（记者李慧颖 李凯）公营的台湾电力公司5日宣布，已向台“原能会”提出将已停机约600天的核电二厂2号机组重新启动的申请。

台电说，核二厂2号机组已完成大修，该机运转执照于2023年到期，台电按照正常程序向“原能会”提出大修完成再运转的申请。台电强调，2025年非核家园目标不变，核一、核二、核三各厂也将于运转执照到期时如期除役。

民进党当局上台后强行推动“非核家园”能源政策，消减核电，导致岛内严重缺电，影响正常的生产、生活；而增加燃煤、燃油发电，又致使台湾空气污染加重，引发社会强烈抗议，其能源政策陷入恶性循环。

当地媒体指出，特别是进入冬季，由于严重的空气污染，台湾的燃煤发电厂纷纷被要求降载，致使电力备转容量今年1月一度降至3%左右，出现罕见的冬季用电淡季缺电状况。为此，台当局被迫选择“保供电”、“减空污”，不得不考虑重启核二厂2号机组。

据介绍，核二厂2号机组2016年5月大修后并联发电，随即发生跳机事件，台电随后修复，但因意识形态介入，一直没有运转，至今停机超过600天。

台湾共建有四个核电厂，其中核四电厂建成后即被封存不用。而核一、核二、核三厂有6台机组，仅有一半在运转。按照估算，如果核二厂2号机组重新启动，有望增加3%的电力备转容量率。

台“原能会”5日表示，已收到申请，后续除针对申请进行审查，还将邀请专家等组成项目视察团队，用约1个月时间进一步检视机组整体性维护成效，以确认机组现场状态符合起动运转的要求。此外重启核能还需要到台立法机构进行专案报告。

根据有关计划，台电核一厂1号机、2号机分别于2018年12月5日、2019年7月15日除役；核二厂1号机、2号机分别于2021年12月27日、2023年3月14日除役；核三厂1号机、2号机分别于2024年7月26日、2025年5月17日除役。

责任编辑：刘德宾 SN222