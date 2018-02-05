外交部：提醒在马尔代夫公民加强安全防范

据报道，近日，马尔代夫朝野围绕最高法院有关法令产生严重分歧，马尔代夫局势持续紧张，首都发生大规模集会。中国外交部发言人耿爽在今天（5日）的例行记者会上表示，鉴于当地安全形势，建议近期准备前往马尔代夫的中国公民在当地局势稳定前暂勿前往。

耿爽表示，目前尚未收到中国公民和企业在马尔代夫受到冲击的报告。外交部和中国驻马尔代夫使馆高度重视维护在马中国公民和机构的安全与合法权益。针对当地近期安全形势，已发布安全提醒。

外交部发言人 耿爽：春节假期是中国公民赴马尔代夫旅游的高峰，但是鉴于当地安全形势，我们建议正在马尔代夫的中国游客密切关注安全形势，加强安全防范。同时建议近期准备前往马尔代夫的中国公民在当地局势稳定前暂勿前往。

耿爽表示，中方密切关注马尔代夫局势发展，支持马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，维护马国家稳定和社会安定。中方已经要求马方采取必要措施，切实保护在马中资机构和人员的安全。

外交部发言人 耿爽：外交部和驻马尔代夫使馆将继续密切跟踪马尔代夫安全形势发展，并视情调整安全提醒级别，请中国公民和机构密切关注。（央视记者 朱若梦）

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