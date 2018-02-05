外交部发言人：积极推进“南海行为准则”磋商

新加坡外长维文2日在接受《海峡时报》采访时表示，当前南海形势已经平静许多，东盟和中国都有善意和信心开启“南海行为准则”案文磋商，这本身就是十分积极的一步。中国外交部发言人耿爽在今天（5日）的例行记者会上积极评价上述表态，表示中方有信心与东盟国家继续全面有效落实《南海各方行为宣言》。
外交部发言人 耿爽：中国古话讲，“春江水暖鸭先知”，地区形势如何，地区国家心里最清楚。中方积极评价维文外长有关表态，认为这客观反映了当前南海企稳向好的真实形势。中方有信心与东盟国家继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，共同维护地区和平稳定。（央视记者 朱若梦）
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