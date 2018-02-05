安学任南部战区陆军副司令 系九三阅兵将军领队

原标题：“九三阅兵”将军领队安学少将，已升任南部战区陆军副司令员
官方媒体近日公开的新闻报道披露，南部战区陆军原副参谋长安学少将已升任战区陆军副司令员。
据广西玉林市官方媒体《玉林日报》报道，2月2日，玉林市市长韦韬率玉林市慰问团前往南部战区陆军部、广西军区和武警广西总队开展2018年春节慰问活动，“当天下午，玉林市慰问团受到了南部战区陆军部的热烈欢迎。南部战区陆军部副司令员安学等首长与玉林市慰问团进行了座谈。”
上述报道显示，安学少将已升任南部战区陆军副司令员。
根据公开信息，安学1983年从北京大学毕业后毅然选择携笔从戎，曾担任原总参谋部信息化部副部长、南部战区陆军副参谋长等职，少将军衔。
另外值得一提的是，在2015年9月3日的抗战阅兵活动中，时任原总参信息化部副部长的安学是将军领队之一。
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