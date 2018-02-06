商务部对美国进口高粱发起“双反”调查

原标题：商务部对美进口高粱发起“双反”调查

每经记者 张怀水 每经编辑 毕陆名

日前，商务部发布了2018年第12号和第13号公告，决定对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查。

商务部贸易救济调查局局长王贺军接受媒体采访时表示，根据初步掌握的证据表明，美国政府对高粱提供了补贴。2013年以来，美国对中国高粱出口大幅增加，价格持续下降，对中国高粱产业造成损害。为此，商务部决定根据中国相关法律和世贸组织规则发起此次调查。

《每日经济新闻》记者注意到，此次商务部针对美国高粱发起的“双反”调查在流程上与以往存在差异。此次调查并未经相关产业或者行业公司申请，而是商务部根据自身掌握的初步证据和线索自主对美国进口高粱发起“双反”调查。

进口玉米挤占国内市场

根据商务部发布的12号和13号公告内容显示：“商务部获得的初步证据和信息显示，中国国内产业遭受了实质损害和实质损害威胁，且自美国进口产品的倾销与国内产业实质损害和实质损害威胁存在因果关系。”

自美国进口的高粱对国内市场究竟会造成多大的损害呢？2月5日，中央农村工作领导小组办公室主任韩俊在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，最近几年，中国国内粮价显著高于国际市场价格。尤其是玉米，2013年以后，国内玉米价格就全面高于配额内进口完税价格。“由于玉米进口有配额管理，配额以外进口并不合算。于是，这几年就出现了这样一个情况，玉米替代品进口急剧增加。”韩俊说。

数据显示，2013~2016年，玉米替代品（主要是高粱、大麦、玉米酒糟（DDGS）、木薯等）多达2277亿斤，这相当于每年挤占了国内近600亿斤的玉米市场，导致国内玉米大量积压。

中粮视点提供的研报显示，高粱、大麦为国内玉米的进口替代，2017年全年进口量分别为505.6万吨和886.3万吨。大麦进口主要来自澳大利亚，而高粱进口主要来自美国。大麦、高粱我国两个最大的进口能量类作物，远高于玉米282.5万吨的进口量，这主要是受制于高粱、大麦没有进口配额影响。

韩俊表示，自从实行玉米收储制度改革之后，我国在去库存方面已经取得很大进展。但他强调，第一，高粱进口确实对中国农民造成了实质性的损害；第二，中国自美国进口的高粱增长非常快，去年我们高粱的进口还有505.7万吨。美国是主要进口国。所以，发起高粱反倾销调查，是为保护中国农民利益采取的一个必要措施。

不排除会采取反击措施

中国不仅是美国高粱的主要出口国，也是美国大豆的最大出口市场。而2017年8月，美国已申请WTO成立一个专门小组，调查中国针对农产品关税配额的使用问题。

美国贸易代表办公室（USTR）称，稻米、小麦和玉米这三种商品的全球价格低于中国国内价格，但中国没有完全使用关税配额，并指称中国违反WTO承诺，损害美国农业出口。

有专家表示，虽然中国是基于已经掌握的证据和事实对美国相关行业依法发起“双反”调查，但随着美方贸易保护主义愈演愈烈，并反复侵犯中方企业合法权益，不排除中方未来在农业方面采取反击措施。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明接受《每日经济新闻》记者采访时表示，中国对美国进口高粱发起“双反”调查是基于美国存在补贴行为而采取的保护措施。目前，没有证据显示是对美国的反击。中美农业贸易覆盖面很广，因此，我们更加重视农业贸易的公平竞争。白明进一步表示，中美之间农业依存度较高，美国出口的高粱、大豆、玉米等农作物有相当一部分出口到中国市场。如果中国在农业领域对美国采取限制措施，美国恐怕会很紧张。

据外媒报道，自2018年1月1日起，中国提高了进口美国大豆的检验标准。按照新规，中国要求美国抵达中国港口的大豆中，杂质超过1%的船货要留待检验。

此外，2月5日，商务部还公布了2018年第2号公告，决定对原产于欧盟的马铃薯淀粉所适用的反倾销措施进行期终复审调查，目前所适用的反倾销税率为12.6%~56.7%。不排除反倾销税的征收期限会适当延长。

责任编辑：刘光博