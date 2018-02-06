北京互金协会:部分跨境虚拟货币平台面临取缔风险

中新网2月6日电 北京市互联网金融行业协会官方网站今日发布关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷” 相关风险的提示。提示指出，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。

在中国国内监管日益完备的环境下，部分“虚拟货币”平台、ICO平台、“虚拟数字资产”交易平台、“现金贷”平台将业务活动转移到中国境外，有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务，甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域的监管，部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险，部分境外机构因存在明显的技术风险、合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内金融消费者转向境外机构参与的业务将面临确定的风险。

北京市互联网金融行业协会提示广大金融消费者，认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，增强金融风险防范意识，依法合理规避金融风险，保护自身合法权益，充分了解相关国家法律、法规、政策，理性评估投资风险，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。

北京市互联网金融行业协会提示会员机构，恪守行业自律承诺，严格遵守国家法律和监管规定，主动抵制违法违规业务活动，不支持、不参与或组织任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关的业务活动。

广大金融消费者、北京市互联网金融行业协会会员机构发现任何涉及“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关违法违规线索，应当及时向有关部门报告。

责任编辑：刘德宾 SN222