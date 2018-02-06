考古发现：王安石曾任“县长”的鄞县并非古鄞县

新华社宁波2月6日电（记者裘立华）宋朝著名改革家王安石曾在鄞县（今浙江宁波）担任三年县令并奠定了日后变法的基本思路，但历史记载当时的鄞县已非古鄞县所在地。经过两年多的考古发掘，当地发现了古鄞县县治所在地。

宁波市文物考古研究所6日发布消息，根据考古发现，结合历史文献与方志记载，可以确定今宁波市奉化区西坞街道白杜村城山南侧为秦汉时期至隋代的古鄞县县治所在地。

“鄞”是今宁波地区出现最早的地名之一；古鄞县则是今宁波地区最早设立的四县（句章、鄞、鄮、余姚）之一。据文献记载，秦汉时期已设立古鄞县，直至隋代开皇九年并入句章后废弃。

2015年12月至2018年2月，宁波市文物考古研究所联合奉化区文物保护管理所等科研机构，对今宁波市奉化区西坞街道白杜村一带展开了跨越4个年头、持续2年多的野外考古调查勘探，共完成调查勘探面积约80万平方米，出土陶、瓷、石、铁等各类遗物标本与建筑构件300余件，发现不同历史时期夯土城墙、水池、作坊、水井、灶、灰坑、烧灰面、红烧土堆积等遗迹现象多处。

此次考古负责人许超博士介绍，根据考古发现，鄞县故城系以夯土墙体与城外水系为围合空间，城址周长约750米，面积约3.7万平方米，是一座特色鲜明的依托山体与水系兴筑的早期县级城邑。

宁波市文物考古研究所所长王结华表示，鄞县故城的发现，以其既不同于平原型城址、也不完全同于防御型山城的鲜明特色，不仅为深入研究宁波古代城市发展史提供了难得的实物案例，对于探讨长江中下游地区早期山城、水城的特征及其演变也同样具有重要的科学与历史价值。

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