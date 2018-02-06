中国经营报：海航17亿元信托暂无法按期兑付

原标题： 独家| 海航17亿元信托暂无法按期兑付

来源：中国经营网

海航资金链危机再添一案。今天下午，记者独家获悉，“中信·海航地产贷款集合资金信托计划二期”近17亿元信托贷款本金以及信托收益或无法按期兑付。

记者获悉的资料显示，“海航地产贷款集合资金信托计划二期”2017年2月16日成立，由中信信托有限责任公司作为受托人进行管理，信托计划向海航地产集团有限公司（简称“海航地产”）累计发放贷款16.997亿元，资金用于海航日月广场和海航首府项目建设，该项目符合“四三二”条件，信托期限为12个月，将自2018年2月16日起陆续到期。

信托项目风险保障措施为：1、海航地产以海航日月广场项目3宗国有土地使用权和在建工程为其还款义务提供抵押担保，抵押率为30%；2、海航基础产业集团有限公司（简称“海航基础产业”）为海航地产的还款义务提供连带责任保证担保。

本项目借款主体海航地产、保证人海航基础产业均隶属于上市公司海航基础（600515），为上市公司核心子公司。海航基础主要业务为机场和房地产，其中房地产业务由海航基础产业下属的海航地产负责，机场业务由海航机场集团负责。

据悉，由于目前海航系企业整体现金流紧张，该项目贷款本金以及信托收益或无法按期兑付，海航集团系统性风险或将引爆。

“信托计划到期日是2月16日，当日正值大年初一，不太可能在假日打款。”某信托公司人士表示。

自从去年中国监管层开始对企业集团大举海外并购加强管理以来，海航就立刻开足马力处置资产。据彭博社报道称，到2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口，因此海航计划上半年处置约1000亿元的资产，达到资产总额的近十分之一。如此急迫地处置资产，纵观全球也实属罕见。

根据海航截至去年6月份一年的财报，有大约四分之一的资产因其他用途而无法挪动，其中包括410亿元的保证金或定期存款，还有2660亿元左右已作为质押或涉及诉讼。

A股2018年1月末，海航系集体大跌。海航基础、海越股份、海航创新、海航投资、东北电气等股价大幅跳水。而供销大集、渤海金控、天海投资、凯撒旅游、海航控股由于处于停牌幸免于难。

记者不完全统计，截止今年上半年，海航集团的利息支出达到创纪录的156亿元人民币，同比增长超过一倍；其短期债务达到1852亿元人民币，超过其现金储备。1月18日，海航集团董事局主席陈峰也公开承认公司出现流动性难题。

责任编辑：刘德宾 SN222