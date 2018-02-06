国学大师饶宗颐去世 西泠印社将设灵堂接待吊唁

原标题：西泠印社7日起在社址内设灵堂，接受社会各界吊唁社长饶宗颐

国学大师、西泠印社社长饶宗颐先生于2018年2月6日凌晨去世，享年101岁。

饶宗颐先生 资料图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）6日下午从西泠印社获悉，7日起将在杭州孤山的社址内设灵堂，接受社会各界吊唁。

创建于1904年的西泠印社以篆刻书画的创作、研究成就和丰富的收藏蜚声中外，有“天下第一名社”的美称。2011年12月13日，在杭州举行的印社第八届理事会第六次会议上，经全体理事投票，94岁的饶宗颐当选第七任社长。会议同时推选中国美术学院教授刘江任执行社长，这是印社首次设执行社长。12月16日，西泠印社在香港举行第七任社长颁证仪式，在近百位文艺界、教育界、传媒界嘉宾见证下，饶宗颐接过社长证书。

饶宗颐先生与西泠印社有很深的情缘，印社前三任社长沙孟海、赵朴初、启功都是他数十年的老友，与许多社员也有交往。

1980年代初，饶宗颐曾到访杭州，参观了西泠印社。2012年6月，就任社长半年后，饶宗颐再次来到西泠印社，在柏堂门前观看了首任社长吴昌硕题写的“西泠印社”，以及东西庑廊李叔同、沙孟海等的书法、篆刻作品。他表示：“西泠印社是个圣地，能到这里是我的幸运。这里树木葱茏，是文人雅士汇集的地方。有幸被选为社长，我脸上有光。”

随后，他脱去西装，写下“播芳六合”四个大字。

2012年11月，饶宗颐的38件书画作品来到西湖边，在浙江美术馆举行“艺聚西泠：饶宗颐社长书画艺术特展”。开幕式上，其女饶清芬说：“这次要不是医生拦着，父亲真想再来看看西湖，爬爬孤山。”

责任编辑：桂强