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雄安新区官网“中国雄安”上线：有中英文两版

雄安新区官网“中国雄安”上线：有中英文两版
2018年02月06日 17:05 澎湃新闻
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　　原标题：雄安新区官网“中国雄安”上线：有中英文两版，由新华网承办

　　2月6日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，由中共河北雄安新区工作委员会、河北雄安新区管理委员会主办、由新华网承办的中国雄安新区官网“中国雄安”（www.xiongan.gov.cn）中英文版正式上线。

中国雄安新区官网“中国雄安”首页截图中国雄安新区官网“中国雄安”首页截图

　　新华网股份有限公司（603888）发布公告称，本次该公司承办运营雄安新区官网及其它信息化平台建设项目，预计建设规模不超过人民币3000万元，截至目前，公司与雄安新区暂无其他业务合作。

责任编辑：桂强

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