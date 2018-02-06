北京自动驾驶车辆“路考细则”:争道抢行一票否决

新华社北京2月6日电（记者丁静）北京市已经明确，自动驾驶车辆可以在京上路实测。记者6日从北京市交通委获悉，相关部门近日下发了《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法（试行）》和《北京市自动驾驶车辆封闭测试场地技术要求（试行）》，明确自动驾驶车辆“路考细则”。

评估内容包括动态驾驶能力、认知与交通法规遵守能力、执行能力、应急处置与人工介入能力、综合驾驶能力、网联驾驶能力评估等。

其中，对驾驶行为的评估包含感知周边环境、车辆自主横向和纵向操控、通过人可感知的方式提醒周边交通参与者等。

评估人员将根据自动驾驶车辆的车型和申请评估分级级别，在具备评估能力的封闭测试场地进行评估。

评估办法要求自动驾驶车辆能够识别交通指挥者的手势，并能够根据手势行驶。在窄路掉头时，要求车辆行驶不超过三进两退且运行时间不超过5分钟。

遇到故障等不能处理的情况，自动驾驶车辆需要用人可感知的方式提醒驾驶员。人工介入的时间不可超过1分钟，紧急情况下停车要不超过2秒。

自动驾驶车辆还需要具备极端天气和特殊路段的通行能力，比如雨区道路、雾区道路、湿滑路面、遗撒路面等。

根据评估办法，自动驾驶车辆出现有些情况可能被“一票否决”。如：起步时车辆后溜距离大于30厘米；发生交通事故；争道抢行，妨碍其他车辆正常行驶；行驶中不能保持安全距离和安全车速等近30种情况，道路测试不过关。

此前，北京市交通委相关负责人透露，第一条无人驾驶测试专用道路将落地亦庄。亦庄的部分路段会进行改造，以便道路能够与自动驾驶车辆互动。

2017年12月，北京市通过文件明确了测试期间的交通事故认定办法：测试单位需要购买交通事故责任保险或赔偿保函。如果测试车辆在测试期间发生事故，按照现行道路交通安全法及相关规定进行处理，并由测试驾驶员承担相关法律责任。

责任编辑：刘德宾 SN222