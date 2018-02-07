台湾花莲地震死亡人数增至7人 失联人数88人

中新网2月7日电 据台湾中时电子报报道，根据台湾灾害应变中心截至7日15时30分统计，台湾花莲6日深夜近海强震已造成5死254伤，稍晚云门翠堤大楼寻获2具遗体，总计死亡7人。
台湾花莲近海2月6日23时50分发生里氏6.5级地震。目前，现场救援正在紧张进行中。中新社记者 肖开霖摄
死亡民众分别为：云门翠堤60岁女性、云门翠堤66岁男性、云门翠堤男性、云门翠堤女性（身份待确认）、统帅大饭店员工周志轩、云门翠堤女性（身份待确认）、云门翠堤女性（身份待确认）。
失联人数总计88人。其中“国盛”六街2号24人，“国盛”六街41号8人，云门翠堤，56人。受伤人数为254人。停水35100户，停电220户。
据中国地震台网正式测定，2月6日23时50分在台湾花莲县附近海域（北纬24.13度，东经121.71度）发生6.5级地震，震源深度11千米。
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