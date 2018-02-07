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辽宁沈阳一男子携易燃易爆材料进站被拘留

辽宁沈阳一男子携易燃易爆材料进站被拘留
2018年02月07日 17:19 央视新闻
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　　为确保春运铁路运输及旅客出行安全，沈阳铁路警方近日加强安检查危工作，严禁携带易燃易爆危险物品进站上车。

　　近日，沈阳北站安检员安检过程中，发现一名男旅客随身携带的包裹内有疑似易燃易爆危险物品，值勤民警随即开包检查，发现包裹内有2瓶信纳水1100毫升、1瓶环氧地坪漆固化剂2升、桶装油漆5升。经查，刘某准备将以上易燃易爆危险品带回老家自用。

　　通过民警的普法教育，刘某认识到了非法携带易燃易爆危险物品后果的严重性与危害性。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，刘某因非法携带易燃易爆危险物品，被依法行政拘留7日处罚。同时收缴其携带的危险物品。

　　沈阳北车站派出所值勤一中队民警艾鑫：请广大旅客切莫将易燃易爆危险物品带进站、带上车，以免耽误旅行，在通过安检入口时，要遵守规定配合铁路部门安检，确保安全出行。

责任编辑：刘德宾 SN222

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