青海海西州格尔木市政协原主席郭清被双开

经济日报-中国经济网北京2月7日讯 据青海省纪委消息：日前，经青海省委批准，青海省纪委对海西州格尔木市政协原党组书记、主席郭清严重违纪问题进行了立案审查。

经查，郭清严重违反中央八项规定精神，多次接受私营企业主宴请、旅游服务和礼金；严重违反组织纪律，对党不忠诚、不老实，不如实报告个人事项，并在函询期间不如实向组织说明问题；严重违反廉洁纪律，借儿子结婚之机大肆敛财、长期在多家私营企业投资入股，攫取经济利益，数额巨大；利用职务上的便利或影响为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

郭清身为党员领导干部，理想信念缺失，宗旨意识淡薄，且在党的十八大后不收敛不收手，依然我行我素，顶风违纪。根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经省纪委常委会议研究并报省委批准，决定给予郭清开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关处理。

郭清简历

郭清，男，1962年3月出生，汉族，甘肃省酒泉市人，本科文化，1981年12月参加工作，1988年7月加入中国共产党，1981年12月青海省格尔木市公安局交警大队民警，1991年1月任青海省格尔木市公安局交警大队北郊中队中队长，1992年9月任青海省格尔木市公安局交警大队副大队长（副科级），1993年8月任青海省格尔木市公安局交警大队大队长，1999年8月任青海省海西州公安局交警支队副支队长兼格尔木市公安局交警大队大队长，2000年11月任青海省海西州公安局交警支队支队长（副县级），2002年1月任青海省海西州公安局副局长兼交警支队支队长，2003年5月任青海省格尔木市副市长、市公安局局长、党委书记，2005年8月任青海省格尔木市副市长、市公安局局长、党委书记兼格尔木市委政法委副书记， 2008年11月任青海省海西州公安局局长、党委副书记，2011年10月任青海省海西州政协副主席，2016年9月任青海省格尔木市政协主席（副厅级）。

2017.11 涉嫌严重违纪，接受组织审查。