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陈因任工信部总工程师 张峰不再担任(图/简历)

陈因任工信部总工程师 张峰不再担任(图/简历)
2018年02月07日 16:48 中国经济网
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　　经济日报-中国经济网北京2月7日综合报道 工业和信息化部官方网站“领导子站”栏目近日进行更新，据最新名单显示，陈因已于2017年12月起任工信部总工程师。

　　据中国经济网部委人物库资料显示，陈因，1960年7月生，曾任工信部国际合作司司长、科技司司长等职务。原任工信部总工程师的张峰出生于1959年10月，2016年12月任工信部党组成员、总工程师。

　　陈因简历

　　陈因，男，汉族，1960年7月生，湖南益阳人，中共党员，1982年8月参加工作，研究生学历，工商管理博士，教授级高级工程师。

　　历任邮电部软件中心副总工程师，邮电部电信总局副处长、处长，信息产业部电信管理局处长。

　　2000年11月起，历任信息产业部电信管理局副局长、外事司副司长。

　　2006年3月起，历任信息产业部外事司司长，工业和信息化部国际合作司司长、科技司司长。

　　2017年12月，任工业和信息化部总工程师。

 

责任编辑：刘德宾 SN222

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