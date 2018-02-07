工信部：力争今年提前完成钢铁去产能1.5亿吨目标

中新网2月7日电 据工业和信息化部网站消息，工信部发布《2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑》，通报表示，力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。

资料图：钢铁厂 中新社记者 李南轩 摄

通报介绍了2017年钢铁行业运行情况：

——超额完成去产能任务、全面取缔“地条钢”。2017年是钢铁去产能的攻坚之年，全年共化解粗钢产能5000万吨以上，超额完成年度目标任务。1.4亿吨“地条钢”产能全面出清，从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象，有效改善了市场环境，显著规范了进出口秩序，钢材质量明显提升，行业效益大幅增长。

——统计内粗钢产量创新高。随着“地条钢”产能退出，统计内合规产能开始快速释放，2017年我国粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.7%，达到历史最高水平。但考虑到大量“地条钢”产量未纳入统计范围之内，2017年实际粗钢产量不会高于2016年水平。

——钢材出口显著下降。2017年，中国累计出口钢材7543万吨，同比下降30.5%；累计进口钢材1330万吨，同比增长0.6%。出口价格明显提高，全年钢材出口金额3700亿元，同比增长3.1%；钢材平均出口价格4905元/吨，同比增长48.4%。

——钢材价格上涨较快。受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响，2017年钢材价格大幅上涨。12月底，中国钢材价格指数为121.8点，比年初上升22.3点，涨幅22.4%，其中长材价格指数由年初97.6点升至129.0点，涨幅32.2%；板材价格指数由年初104.6点升至117.4点，涨幅12.2%。细分品种中，国内螺纹钢价格年初为3268元/吨，最高涨至5000元/吨以上，年底回落至4447元/吨，同比增长36.1%。

——企业效益明显好转。2017年，中国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入6.74万亿元，同比增长22.4%，实现利润3419亿元，较去年同期增加2189亿元，同比增长177.8%。2017年，中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元，同比增长34.1%，实现利润1773亿元，同比增长613.6%。

通报指出，钢铁行业运行中存在若干问题：

——防范新增产能压力增大。随着市场形势的好转，部分停产企业陆续恢复生产，企业主动退出意愿减弱，去产能任务越发艰巨。在高利润的驱动下，近期部分地区和企业又有了新上钢铁冶炼项目的冲动，存在打政策擦边球的倾向，产能反弹压力增大。严防新增产能将成为2018年钢铁行业供给侧结构性改革工作能否顺利推进的关键。

——防范“地条钢”死灰复燃压力攀升。2017年，“地条钢”产能在重拳打击下得以全面取缔，但随着钢材价格大幅上涨，“地条钢”死灰复燃的可能性增加。近期，黑龙江、吉林等省已发生几起“地条钢”死灰复燃案例，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议针对案件查处情况向各地印发了通报。“地条钢”死灰复燃问题必须引起足够重视，持之以恒常抓不懈。

——短流程炼钢发展亟需理顺政策。集中取缔“地条钢”后，虽然高炉-转炉长流程企业加大了废钢利用量，但仍出现废钢阶段性供应过剩的情况，废钢出口增幅较大，2017年累计出口废钢220.3万吨，而2016年仅出口1000吨左右。为适应钢铁行业未来发展需要，推动解决短流程炼钢发展中存在的问题，促进钢铁行业的“长短流程”合理布局，深化电力体制改革等政策亟待理顺推进。

——钢铁企业环保压力不断增大。京津冀及周边地区大气污染防治工作方案要求钢铁行业错峰限停产，各地政府和钢铁企业高度重视大气污染防治工作，采取了不同形式的污染防治措施，对区域内钢铁企业产生深远影响。从当前看，采暖季限产50%的政策对改善大气环境效果明显。从长远看，环保政策的不断升级将倒逼钢铁企业实施环保技改，有利于钢铁行业可持续发展；倒逼京津冀等环境敏感地区钢铁产能向环境容量较大的地区转移，有利于钢铁行业布局优化。

通报透露2018年工作考虑：

——精准施策，坚定不移去产能。抓好重点地区去产能，指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点，力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。严控新增产能，指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠，加大监督检查力度，严把产能置换关，严禁以任何名义新增钢铁产能。

——多措并举，严防“地条钢”死灰复燃。建立健全防范“地条钢”死灰复燃长效机制，始终保持露头就打的高压态势。对“地条钢”高发的重点省（区、市），部际联席会议将于今年上半年组织开展防范“地条钢”死灰复燃专项督查。发挥负面警示作用，对涉嫌违法制售“地条钢”的行为，加大查处和问责力度，做到发现一起、查处一起、通报一起。

——加强研究，合理引导电炉炼钢发展。因地制宜、分类施策，鼓励现有高炉-转炉长流程企业转型为电炉企业。对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜，鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能，发展先进水平的电炉企业。推动相关政策修订，为短流程电炉炼钢创造有利政策环境。

——规范经营，维护市场平稳运行。开展钢铁、焦化、铁合金行业规范企业动态调整工作，实现“有进有出”动态管理。加强行业运行监测分析，结合钢铁去产能、产能置换、采暖季错峰生产等工作，进一步加强调查研究和对地方工作的指导，避免钢材价格大幅波动，努力维护行业平稳运行。

——积极谋划，推动钢铁产业转型升级。加强标准引领，探索钢铁产品分级、分类管理，着力提升钢铁产品的一致性和稳定性，推进向中高端迈进。建立健全上下游合作机制，加快钢铁新材料产业化应用。积极推进智能制造，以试点示范为抓手，探索可复制经验和做法，加大行业推广力度。

责任编辑：刘德宾 SN222