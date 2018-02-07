青岛海关查获2018年首起走私固体废物案

青岛海关日前共查证走私废铝矿渣1000余吨。 郑长江 摄

中新网青岛2月7日电 （记者 胡耀杰）青岛海关2月7日对外发布消息称，日前，该海关查获2018年首起走私固体废物案，共查证走私废铝矿渣1000余吨。

据悉，青岛海关日前对一家涉嫌走私进口固体废物的贸易公司展开突击行动，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查扣走私进口废铝矿渣200余吨，打掉一个专门走私进口废铝矿渣的犯罪团伙，共查证走私废铝矿渣1000余吨。

2017年底，青岛海关隶属黄岛海关工作人员在现场查验一票申报品名为炼铁促进剂的货物时发现，11个集装箱内运载的货物呈不规则状并颜色陈旧，还掺杂部分螺丝等与促进剂无关的废弃物。工作人员根据对以往同类进口商品的查验经验，从货物外观、品质等判断，这票货物可能与申报不符，遂对货物取样化验。

青岛海关工作人员在现场查验。 郑长江 摄

经鉴定，查扣的11个集装箱200余吨货物实际为《禁止进口固体废物目录》里明确列明的固体废物废铝矿渣，有害物质超过国家标准。

经黄岛海关缉私分局查明，青岛某贸易公司负责人肖某等人为牟取非法利益，自国外采购钢铁冶炼产生的废铝矿渣，为将固体废物顺利通关，肖某等人将货物品名伪报为炼铁促进剂，试图走私进境时被现场查发。

据了解，不法企业将废铝矿渣走私进境后进行再次工业处理，生产加工过程对当地空气、水源、土壤造成污染，严重威胁国家生态安全和民众身体健康。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222