易地扶贫搬迁问题突出 这些地方党政领导被约谈

新华社长沙2月7日电（记者周楠）搬迁对象中有“李鬼”、面积超标致贫困户“搬新房却欠新债”、建房选址不科学致“搬得出却难致富”……因为在易地扶贫搬迁工作中问题凸显，花垣县、慈利县、辰溪县、衡南县、湘阴县、攸县、回龙圩管理区等7县（区）党政负责人6日被湖南省委、省政府约谈，这7个县（区）委书记分别作检讨，并就如何落实整改表态。

2016年，经国务院批准，国家发展改革委印发《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》，计划五年内对近1000万建档立卡贫困人口实施易地扶贫搬迁，着力解决居住在“一方水土养不起一方人”地区贫困人口的脱贫问题。

作为我国扶贫“主战场”之一，湖南省近年来不断加强易地扶贫搬迁工作的力度。2月6日，湖南省易地扶贫搬迁工作联席办通报，经督查巡查及年度成效考核，湘西土家族苗族自治州的花垣县、张家界市的慈利县、怀化市的辰溪县、衡阳市的衡南县、岳阳市的湘阴县、株洲市的攸县、永州市的回龙圩管理区在易地扶贫搬迁工作中，暴露出搬迁对象不精准、分散安置比例高、建房选址不科学、住房面积把握不严等典型和突出问题。

记者了解到，这7个县（区）有的未能在搬迁工作中严格落实“一方水土养不活一方人”的界定标准，有的没有严守住房建设面积政策的红线，建档立卡户人均住房建设面积超过了25平方米。此外，也有的地方没有严守不因搬迁举债的底线，贫困户自筹资金超过了人均3000元、户均1万元，部分贫困户还因此举债。

6日，这7个县（区）的党政负责人前往长沙，接受湖南省省委、省政府的约谈，7个县（区）委书记分别作出检讨，并当场表态要如何尽快整改。湖南省政府有关负责人在约谈中指出，易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的重中之重，要提高政治站位，深化思想认识，认真查找原因，及时整改到位，要把约谈压力转化为为民担当的动力，举一反三、知耻后勇，扎实做好今年易地扶贫搬迁工作。

据记者了解，近年来，我国各地易地扶贫搬迁工作取得了显著成绩，但存在的问题也不少。如有群众反映，搬迁对象不精准，导致该搬的没搬，不该搬的搬了。还有的地方将易地扶贫搬迁与农村危房改造混为一体，导致出现“从村东头搬到村西头”，甚至原址安置，只解决了住房安全问题，既未“挪穷窝”，也未“换穷业”。

“盖了新房欠了新债”问题在部分地方也比较突出。有群众反映，有的地方对政策执行不严，导致新建住房面积严重超标，搬迁户因此大额举债，甚至出现了“盖房返贫”。还有的地方存在搬迁安置区选址不科学不合理，对安置点地质条件、自然灾害风险、环境承载能力、后续脱贫条件等考虑不足，导致“搬得出、稳不住、难致富”。

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