武汉扫黑除恶收网 公布涉黑恶线索举报电话及邮箱

原标题：武汉“扫黑除恶”收网，公布涉黑恶线索举报电话及邮箱

1月24日以来，武汉警方组织各警种、各分局展开“扫黑除恶”集中收网行动。为进一步严厉打击和严密防范黑恶势力，2月7日下午，武汉市公安局专门召开 “扫黑除恶”专项斗争动员会，会上公开警方举报电话、邮箱，收集黑恶犯罪线索。

武汉警方“扫黑办”负责人向澎湃新闻（www.thepaper.cn）介绍，武汉警方的扫黑除恶领导小组由市委常委、市公安局局长李义龙任总指挥，市局党委副书记、副局长熊波任执行指挥，警务指挥部、政治部、警务保障部、派驻纪检组，警务合作处，法制、督察、刑侦、治安、网安、视侦、经侦、禁毒、国保、监管、出入境、交管、特警、内保支队和各分局主要领导组成。各部门均有明确的职责。

武汉警方要求行动中依托“万名警察进社区”活动，组织警力深入到娱乐场所、建筑行业、仓储物流、采砂采矿、批发市场、旅游景区、医疗机构等容易滋生黑恶势力的重点领域开展常态化摸排；对国土资源、住房城建、交通运输、水利、文化、税务、工商、旅游、金融等部门通报的欺行霸市、强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采、高利放贷等情况，组织开展专业研判。通过公开举报电话（027-85395140）、邮箱（whshcejbyx@163.com）、接受群众来信来访等多种形式检举揭发，广泛收集黑恶犯罪线索。所有黑恶线索核查实行“三长负责制”，市局、分局、派出所主要领导为线索核查第一责任人，每一条线索必须形成清晰完整的核查报告。

武汉警方“扫黑办”负责人还介绍了这次集中收网行动破获的典型案例。

住店不登记还耍横，贩毒团伙被抓

1月24日上午，武汉市公安局汉阳区分局琴断派出所的治安民警在辖区酒店开展日常清查时收到一条重要举报，两个小青年自称有枪，威胁酒店工作人员，不让他们检查身份证件和进行正常登记。信息上报至分局，分局正排查各类涉黑恶线索，于是立即组织民警赶到现场，通过服务员房卡，打开5058房间，将正在热被窝里睡大觉的陈某丹和严某控制。在陈某丹的枕头下，民警果真查获一支格洛克GLOCK手枪，枪内弹匣装有8颗子弹。经尿检，民警发现陈某丹、严某染毒。为查清二人的详细情况，次日，分局将其刑事拘留，并安排民警继续追踪排查其关系人。很快，从陈某丹的妻子张某的现代越野车内，民警查获了子弹52发和还没来得及出手的毒品“麻果”3公斤。

审查发现，这是一个跨境贩毒的团伙。数日前，该团伙从缅甸贩运毒品入境。为逃避警方视线，头目陈某丹安排“马仔”刘某某连续五天五夜开着摩托车在前方探路，其他团伙成员则分乘两台车，人“货”分离，跟随其后。狡猾的毒贩们本想在酒店包下房间后，专门与下线接头，每谈成一笔，毒品从另一处发出。不想还没开张，即被民警快速抓获。

持枪聚众斗殴，蔡甸两个涉恶团伙被端

1月7日凌晨5时43分，蔡甸区分局接到110报警称，奓山街螺丝岗村有人持枪斗殴。接警后，分局第一时间组织刑侦大队、奓山街派出所赶到现场和医院开展调查走访。经查，此事因赌场借款引起。嫌疑人李某某向嫌疑人曾某借款3万，还款时未支付利息，双方于是约定地点谈判。

事发当天，嫌疑人李某某邀约周某、司某等6人到达见面地点后，故意将所驾车辆围成一圈，打开车灯造势。嫌疑人曾某驾车到达后，周某上前交涉未果。曾某拿出携带的单管滑膛枪将周某打伤，李某某一伙也朝天鸣了一枪，曾某等人快速驾车逃走。

案发后，蔡甸分局在市公安局刑侦、视侦等部门支持下，成立专案组侦办案件，快速追抓斗殴滋事的团伙头目及成员。当天中午，专案组民警即将替曾某藏匿枪支的4名嫌疑人抓获，搜缴作案用的滑膛枪。随后，他们针对曾某团伙成员向荆州、天门等数地逃窜的情况快速追击，又接连抓获3名团伙成员。藏匿在潜江的团伙头目曾某、成员蔡某在警方严密布控的威慑下，回到蔡甸向公安机关投案。

1月23日，专案组民警在江汉区唐家墩一小区抓获将另一头目李某某，其5名团伙成员先后在蔡甸区、武汉经济技术开发区、汉阳区落网，民警缴获了他们企图用于斗殴活动的砍刀10把、钢管3根。2月4日，该团伙非法所持枪支也被追缴。

目前，两个斗殴团伙的15名涉案人员均已到案，案件正在进一步审查中。

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责任编辑：桂强