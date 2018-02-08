原标题：台湾花莲县深夜再发生6.1级地震 搜救再度暂停

海外网2月7日电 中国地震台网正式测定，7日23时21分，台湾花莲县附近海域（北纬24.07度、东经121.79度）发生6.1级地震，震源深度12.0千米。

据东网报道，花莲深夜11时许再次发生地震，受灾现场消息称震感明显，“狂摇十多秒”。目前，云门翠堤大楼的搜救再度暂停。

地震发生在花莲县政府东北方22.1公里，在台湾东部海域。花莲市、宜兰、南投震度最大4级，云林震度3级。

因此前强震已倾斜的云门翠堤大楼，虽然已灌浆稳固地基，另又以多条钢材作支撑，但大楼的倾斜的幅度愈来愈大。现场人员持续监测评估大楼状况，每当有震度较强的余震都会暂停搜救。

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责任编辑：刘光博