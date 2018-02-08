原标题：台湾花莲县深夜再发生6.1级地震 搜救再度暂停
海外网2月7日电 中国地震台网正式测定，7日23时21分，台湾花莲县附近海域（北纬24.07度、东经121.79度）发生6.1级地震，震源深度12.0千米。
据东网报道，花莲深夜11时许再次发生地震，受灾现场消息称震感明显，“狂摇十多秒”。目前，云门翠堤大楼的搜救再度暂停。
地震发生在花莲县政府东北方22.1公里，在台湾东部海域。花莲市、宜兰、南投震度最大4级，云林震度3级。
因此前强震已倾斜的云门翠堤大楼，虽然已灌浆稳固地基，另又以多条钢材作支撑，但大楼的倾斜的幅度愈来愈大。现场人员持续监测评估大楼状况，每当有震度较强的余震都会暂停搜救。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台湾花莲发生6.5级地震 已致4人死亡
- 【 军事 】 中国将发展海基反导 让拦截线远离腹地
- 【 财经 】 美股闪崩创六年半最大跌幅
- 【 体育 】 NBA-骑士遭21分逆转 骑士老板盼詹皇离...
- 【 娱乐 】 曹云金晒登记照宣布结婚喜讯：感谢老...
- 【 科技 】 “以贷养贷”的现金贷：借贷者称像赌...
- 【 教育 】 最新亚洲大学排名：清华第二北大第三
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有