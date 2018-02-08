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外交部再次提醒中国公民近期暂勿前往马尔代夫

外交部再次提醒中国公民近期暂勿前往马尔代夫
2018年02月08日 17:39 新华视点作者：新华视点
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　　原标题：外交部再次提醒中国公民近期暂勿前往马尔代夫

　　[外交部再次提醒中国公民近期暂勿前往马尔代夫]鉴于马尔代夫全国目前已进入紧急状态，外交部和中国驻马尔代夫使馆已将中国公民赴马尔代夫的领事提醒级别提到最高——暂勿前往！国家旅游局也提示国内旅行社暂停组织赴马旅游。

责任编辑：张岩

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