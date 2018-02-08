原标题：外交部再次提醒中国公民近期暂勿前往马尔代夫
[外交部再次提醒中国公民近期暂勿前往马尔代夫]鉴于马尔代夫全国目前已进入紧急状态，外交部和中国驻马尔代夫使馆已将中国公民赴马尔代夫的领事提醒级别提到最高——暂勿前往！国家旅游局也提示国内旅行社暂停组织赴马旅游。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中央扫黑除恶 到底打击的是哪几类人？
- 【 军事 】 我军公开苏35真正亮点 神秘护身符现身
- 【 财经 】 美股闪崩创六年半最大跌幅
- 【 体育 】 詹姆斯三双+压哨绝杀 骑士险胜森林狼
- 【 娱乐 】 曹云金晒登记照宣布结婚喜讯：感谢老...
- 【 科技 】 A站数据到保留最后期限 10年只做2件事...
- 【 教育 】 毕业生1个月写13万字记录大学:致敬青...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有