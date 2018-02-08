台湾地震中1名大陆游客伤重身亡 遇难者升至7人

原标题：1名大陆游客在台湾地震中伤重身亡 遇难者升至7人
海外网2月7日电 据台湾《中时电子报》消息，大陆自由行游客余姓女士入住花莲云门翠堤大楼民宿，在地震中遭受重伤，今晚9时在医院被宣告不治。
根据台消防部门统计的最新伤亡人数，目前7人死亡、258人轻重伤、67人失联，救难人员持续救援中。另外，目前累积疏散撤离830人，收容665人。
死亡的7人，分别为：
1）自宅：60岁女性林丽珍；送往慈济后死亡
2）自宅：66岁男性刘东腾；送往慈济后死亡
3）云门翠堤：39岁男性戴世璋；未送医明显死亡
4）云门翠堤：50岁女性身分待查；未送医明显死亡
5）云门翠堤： 60岁女性身分待查；未送医明显死亡
6）统帅饭店：37岁男性周志轩；未送医明显死亡
7）云门翠堤：39岁大陆籍旅客余妃；于慈济加护病房过世
台气象局地震测报中心代主任陈国昌表示，昨晚地震震央位于花莲县近海，这是自1972年以来这个地区发生过规模最大的地震，目前这个地震序列还在发展当中，能量释放尚未完全结束，这跟以往发生的情况都很不一样，未来不排除有更大的地震发生。
此前，据人民日报客户端消息，今天下午，花莲慈济医院院长林欣荣在接受大陆媒体采访时表示，花莲慈济医院共接收了六位来自大陆的伤者，其中4人轻伤，问题并不严重，另有一位来自北京的陆客因左足撕裂伤和肌肉肌腱断裂，正住院接受治疗。最为严重的是来自福建厦门的余姓女游客，在送至医院时已经失去生命意识，经医院抢救恢复心跳，但仍在加护病房接受治疗。
林院长透露，余姓女游客状况不乐观，目前处于濒临脑死亡状态，将视未来24小时的康复状况决定是否认定为脑死亡。院方表示，一定会尽最大努力抢救。据了解，余姓女游客今年40岁，日前带着11岁的儿子与友人一起到花莲自由行。地震发生后，因受重物挤压长期窒息致大脑严重受损。其子在地震中仅受轻伤，目前正由友人照看，其丈夫正紧急办理赴台手续。
对于花莲地震，国台办发言人安峰山表示，2月6日深夜，台湾花莲县发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。大陆有关方面高度关切。国台办、海协会紧急启动涉台突发事件应急机制，了解灾情和救灾情况。2月7日上午，国台办主任张志军与花莲县长傅崐萁紧急通电话，海协会会长陈德铭致电花莲县有关方面，向在地震中遇难的台湾同胞表达沉痛哀悼，向受伤受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，并表示愿意提供包括派遣救援队在内的救灾协助。
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