我国第五个南极科考站罗斯海新站选址奠基

原标题：我国第五个南极科考站选址奠基

经过20多天连续施工，中国第五个南极科考站——罗斯海新站于7日在恩克斯堡岛正式选址奠基。

在庄严地国歌声中，中国第34次南极科考队在岛上举行了简短而隆重的罗斯海新站选址奠基仪式。

建设罗斯海新站是“雪龙探极”重大工程的重要任务之一，我们要贯科学规划使之具备“一站多能”的综合观监测能力。罗斯海区域既是南极考察与研究历史最长又是南极国际治理的热点区域。我国在此区域建设新站，是积极参与极地全球治理、构建人类命运共同体的务实举措，开启了新时代南极工作的新征程。

罗斯海新站位于南极三大湾系之一的罗斯海区域沿岸，面向太平洋扇区，是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域，具有重要的科研价值。目前，已有美、新、意、俄等6个国家在此区域建设了7个考察站，国际上在罗斯海区域选划设立了南极最大的海洋保护区。

罗斯海新站前期准备工程是本次南极考察的重要任务。2017年12月初“雪龙”船首次抵达恩克斯堡岛，用直升机将340吨物资部署上岛；2018年1月中旬“雪龙”船从中山站返回恩克斯堡岛后，将建站工程机械和重型物资运输上岛，随即开始了新站临时建筑的建设。

在短短的20多天里，科考队新站建设队27名队员克服严酷的自然条件和手段有限带来的种种困难，充分利用极昼的有利条件，“人歇机不停”连续施工，完成了考察站临时建筑和临时码头的搭建等工作，为新站建设奠定了基础。

按计划，我国罗斯海新站预计4年后建成，届时将具备在本区域开展地质、气象、陨石、海洋、生物、大气、冰川、地震、地磁、遥感、空间物理等科学调查的保障条件；满足度夏、越冬的管理、科考、后勤支撑人员的长期生活工作医疗的需求，具备数据传送，远程实时监控和卫星通讯、保障固定翼飞机和直升机作业等功能，成为我国“功能完整、设备先进、低碳环保、安全可靠、国际领先、人文创新”的现代化南极考察站。（央视记者 赵曙光 王远伟）

责任编辑：柳龙龙