文化部严查网络动漫游戏产品:下线视频27.9万余条

原标题 文化部严查危害未成年人网络动漫游戏产品：下线视频27.9万余条 封禁账号1079个

针对近期一些含有危害未成年人身心健康内容的动漫视频流入境内问题，文化部立即部署清理查处工作，严查相关互联网文化产品和互联网文化单位，坚决保护未成年人文化权益，为未成年人健康成长营造良好的社会文化环境。

1月19日，文化部监测到所谓“儿童邪典片”网络舆情后，立即部署百度、腾讯、优酷、爱奇艺等主要互联网文化单位开展排查清理工作，要求各单位以最严格的标准第一时间下线所有相关动漫视频。同时，建立排查清理联动机制，共享排查关键词库和违规动漫视频信息，一家网站发现，全网同步清理。目前，针对违规动漫视频的前期清理工作已有初步成效，主要互联网文化单位累计下线动漫视频27.9万余条，封禁违规账号1079个，下线内容违规游戏771款。

文化部部署各地文化行政部门和文化市场综合执法机构进一步加强互联网文化市场管理，深入排查清理含有宣扬暴力、色情、危害社会公德、危害未成年人身心健康等禁止内容的网络游戏和动漫视频，督促主要互联网文化单位、网络游戏平台、互联网应用商店下线违规产品和动漫视频。对制作、上传所谓“儿童邪典片”游戏和动漫视频的单位和个人追根溯源，依法从严惩处；对优酷土豆、爱奇艺、7K7K等严重缺乏自律、提供较多违规游戏和动漫视频的网站，依法从重查处。同时，指导督促互联网文化单位落实主体责任，明确内容底线，严格审核标准，提供积极健康、向上向善的互联网文化产品，保护未成年人健康成长。

文化部同时公布了文化市场举报电话12318、010-59881010和举报网站www.12318.gov.cn，欢迎广大社会公众对违规互联网文化产品进行举报监督。

（央视记者 曹岩）

责任编辑：张岩