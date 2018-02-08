原标题：新一轮寒潮天气来袭 中东部大部将出现大风降温
中新网2月8日电 据中央气象台预报，中央气象台2月8日18时发布寒潮蓝色预警。
受较强冷空气影响，2月8日20时至11日，中国中东部大部地区自北向南先后出现大风降温天气，降温过后北方地区气温较常年偏低2~4℃，南方偏低1~3℃。
资料图：近日连续寒潮冰冻致广东金子山出现冰墙与冰珊瑚。图片来源：东方IC 版权作品 请勿转载
预计未来48小时，川西高原北部、甘肃北部、华北、内蒙古、东北地区大部、黄淮北部等地气温将下降6~8℃，部分地区降温幅度可达10~12℃，上述大部地区有4~6级偏北风，阵风可达7~8级；期间，最低气温0℃线将南压至江南东部至四川东北部、云南北部等地，-10℃线位于华北北部-西北地区东部一线。
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