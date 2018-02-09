美方空袭“东伊运”与中方共享情报？外交部回应

原标题：2018年2月9日外交部发言人耿爽主持例行记者会

问：据报道，美国会参院外委会日前审议通过“与台湾交往法案”，其中有关条款主张解除美政府对美台高层交往的限制。此前美国会众院已审议通过该议案。中方对此有何评论？

答：上述议案有关条款尽管没有法律约束力，但严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，如获通过实施，将对中美关系及台海局势造成严重干扰。中方对此强烈不满和坚决反对，并已向美方提出严正交涉。

一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方信守在台湾问题上向中方作出的承诺，停止审议有关议案，妥善处理涉台问题，维护两国关系和台海局势稳定。

问：据报道，驻阿富汗美军昨天空袭了“东伊运”的基地。中方是否和美方共享了情报？是否乐见美方认真对待“东伊运”的威胁？

答：我目前尚不掌握这方面的具体信息。

恐怖主义是人类公敌，打击恐怖主义是世界各国的共同责任。过去数年，以“东伊运”为代表的“东突”暴恐势力在中国境内外策划实施了一系列恐怖袭击，也对中东、中亚等有关国家构成严重威胁。打击以“东伊运”为代表的“东突”暴恐势力既是中方的反恐核心关切，也是国际反恐斗争的重要组成部分。中方一贯秉持综合施策、标本兼治的反恐理念，愿继续本着相互尊重、平等互利原则，同各方加强反恐务实合作，共同维护国际和地区的和平与稳定。

问：我们注意到，日前，台湾花莲发生地震后，日本个别高层政要向台湾方面表达慰问，但却公然使用台所谓的“官方职务”称呼台当局官员。中方对此有何评论？是否已经向日方提出交涉？

答：台湾花莲发生强烈地震后，大陆各界十分关心。国台办主任张志军已向花莲地震灾区同胞表达慰问，并表示愿派救援队赴台救灾，及时提供各方面必要协助。

我愿强调的是，日方借赈灾慰问之名在国际上公然制造“一中一台”，有关做法违背了一个中国原则，违背了日方在台湾问题上所作承诺，中方对此极为不满，并已向日方提出严正交涉。

我们敦促日方切实恪守中日四个政治文件确定的原则，立即纠正错误做法，不要给中日关系制造新的干扰。

问：菲律宾媒体近期仍关注南海局势，中菲南海问题双边磋商机制第二次会议什么时候举行？

答：在中菲两国领导人的共同关心和支持下，中菲南海问题双边磋商机制（BCM）正式建立并顺利运作。BCM第一次会议已于2017年5月在中国贵阳成功举行并取得丰硕成果。双方一直就妥善处理有关涉海问题和推动海上务实合作保持着有效沟通。根据双方商定，中菲南海问题双边磋商机制（BCM）第二次会议将于近期举行。中方期待会议的顺利召开进一步深化双方就有关问题沟通与合作，为中菲关系的健康稳定发展和各领域务实合作营造良好氛围。

据我了解，目前，双方正就机制第二次会议的具体事宜保持密切沟通。

问：第一，马尔代夫总统特使正在中国访问，与中方官员进行了会谈。马方提出了什么要求？中方会给予马方什么样的支持？第二，据报道，在美国总统特朗普和印度总理莫迪的通话中，双方重点讨论了马局势。双方表示关切，呼吁马政府维护法治。联合国安理会也举行了会议。联合国助理秘书长在会议前表示，如果国际社会不作为，马局势将继续恶化。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，2月8日，外交部长王毅在北京会见来华访问的马尔代夫总统特使、经济发展部长萨伊德。萨伊德介绍了马尔代夫当前国内局势，表示马政府致力于维护法治和秩序，自主解决本国面临的问题，实现国家稳定和发展。马方有能力全力保护在马中国人员和机构安全。

王毅外长表示，中国关注马国内形势演变，相信马政府和人民有智慧和能力妥善处理面临的问题，依法恢复国家正常秩序。中方不干涉马内政，这也是联合国宪章确定的国际关系基本准则。我们支持马政府同马有关各方通过对话协商解决分歧，维护好国家的独立、主权和正当权益。国际社会应在尊重马方意愿基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用。中方迄今为马经济社会发展提供了无私帮助，中马合作惠及马全体人民。我们希望中马全面友好合作伙伴关系健康稳定发展下去。

会见前，外交部副部长孔铉佑同萨伊德举行了会谈。

关于第二个问题，当前马尔代夫发生的事态是马内政，应由马各方通过对话协商妥善解决。国际社会应在尊重马主权和马方意愿基础上发挥建设性作用，而不应采取使事态更加复杂的举动。

问：据报道，印度军方消息人士称，印军目前已处于高度戒备状态，印特种部队已准备好随时进入马尔代夫帮助该国恢复国内秩序并撤离印侨民。中方对此有何评论？

答：我刚才已经说过了。当前马尔代夫发生的事态是马内政。不干涉内政是联合国宪章确定的国际关系基本准则。国际社会应在尊重马主权和马方意愿基础上，为促进马稳定和发展发挥建设性作用，而不是相反。

问：在王毅外长和马尔代夫总统特使的会谈中，马总统特使表示他们愿意通过内部解决的方式解决问题。他是否提到马将如何具体解决目前的问题？

答：我刚才已经介绍过了，萨伊德部长表示，马政府致力于维护法治和秩序，自主解决本国面临的问题，实现国家稳定和发展。

问：你刚才说马尔代夫政府自主解决问题是什么意思？是单方面解决问题的意思吗？因为马尔代夫当局关押了反对派领导人和最高院法官，所以只能被当作单方面解决这次事件。中方对此有何回应？

答：马尔代夫怎么解决自己的内部事务，我想你更应该去问马尔代夫政府。在这里，我愿强调，中方相信马尔代夫政府和人民有智慧、有能力妥善处理好当前面临的问题。

追问：马尔代夫总统特使是否说过，他们想寻求中国的帮助，希望中国在这个问题上发挥斡旋作用？

答：中马之间的外交渠道是畅通的，中马之间保持着正常的友好交往。

责任编辑：张岩