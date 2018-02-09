3名钱宝网集资参与人涉嫌扰乱公共秩序被逮捕

原标题：3名钱宝网集资参与人被逮捕 因涉嫌聚众扰乱公共秩序

中新网南京2月9日电 （记者 申冉 通讯员 宁公宣）9日，南京警方通报，经该市鼓楼区人民检察院批准，南京市公安局鼓楼分局依法对“钱宝网”集资参与人赵某（河北沧州人）、薛某程（江苏江阴人）、王某永（贵州安顺人）以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪执行逮捕。

据公安机关侦查，“钱宝网”实际控制人张小雷向南京市公安机关投案自首后，犯罪嫌疑人赵某（网名“ZZ”）与薛某程（网名“钱宝大亨Jun”）通过QQ搭识，为策划、组织、煽动“钱宝网”集资参与人进行非法聚集活动，两人共同建立了QQ“钱宝全国维权群”，薛某程为群主，赵某为管理员。赵某多次通过其新浪微博发文，鼓动“钱宝网”集资参与人进行非法聚集活动，在网络上引起大量阅读和转发。薛某程在QQ群里转发赵某博文，并策划、组织非法聚集活动，与赵某在网上遥相呼应。

1月下旬，为发泄对“钱宝网”被查处的不满，制造事端，给政府部门施加压力，赵某、薛某程在网上共同商定到南京非法聚集的计划，赵某在微博发布计划内容，并配以引导非法聚集的政府场所定位地图，薛某程则在QQ群中发布煽动性言论，威胁群内集资参与人如果不参与将被清除出群。

受赵某煽动性言论的影响，犯罪嫌疑人王某永（网名“yong”）建立了“群主微信群”，由多个“钱宝网”集资参与人网络通讯群群主参加，在群中多次转发赵某微博，组织讨论确定了非法聚集的时间、地点。

1月22日，受赵某、薛某程、王某永煽动，一些“钱宝网”集资参与人来到南京的政府机关、商贸区等公共场所非法聚集。赵某和王某永供称，为逃避法律责任他们煽动其他人到南京来非法聚集，自己却分别躲在河北和贵州老家遥控指挥并在网上起哄造势。薛某程则混入聚集人群，采取现场拍照、录像上传等方式，在网上积极联系参与人员，直接指挥聚集方向和地点，煽动聚集人员起哄闹事、对抗民警执法，自己则迅速逃离现场并退群隐匿。当天的非法聚集活动，严重破坏了公共场所秩序。

案件发生后，南京市公安机关立即开展侦查取证，迅速对赵某、薛某程、王某永等主要犯罪嫌疑人予以刑事拘留。经审讯，赵某等3人均交代了自己策划、组织、煽动“钱宝网”集资参与人到南京非法聚集的违法犯罪行为。

其中，赵某表示自己被洗脑了，被张小雷欺骗了，现在想想很愚蠢，希望用自己的教训，告诉其他人不要再执迷不悟，否则将一失足成千古恨。王某永认识到了自己的错误，愿意配合公安机关的调查。薛某程后悔不该建立QQ群，不该在群里发表意见影响别人，不该组织他们，以后会合理合法表达诉求。

犯罪嫌疑人赵某、薛某程、王某永在互联网上组织、策划、指挥、煽动、纠集多名“钱宝网”集资参与人到政府机关、商贸区等公共场所非法聚集、起哄闹事，严重破坏公共场所秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之规定，涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪，被检察机关依法批准逮捕。

警方提醒，“钱宝网”集资参与人应通过合法途径依法理性表达诉求，自觉维护社会公共场所秩序，不得损害国家、社会利益和其它公民的合法权利，主动配合公安机关做好有关案件的侦查取证工作，遵法守法，不被别有用心的人利用、蛊惑，不组织、不参加各类违法活动。（完）

责任编辑：张岩