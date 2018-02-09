苏常青少将接替姚永良担任西部战区陆军纪委书记

原标题：西部战区陆军领导层调整：苏常青接替姚永良担任纪委书记

官方媒体近日公开的新闻报道披露了西部战区陆军领导层调整的信息。其中，苏常青少将已接替晋升副战区级的姚永良少将担任西部战区陆军纪委书记职务。

据甘肃省会宁县政府网站消息，2月8日，西部战区陆军副政委赵志荣、政治工作部主任周依山、纪委书记苏常青、政治工作部副主任丁爱国等一行在会宁县翟家所镇杜家大湾村走访慰问困难群众，调研脱贫攻坚帮扶措施落实情况。

上述报道披露了苏常青已担任西部战区陆军纪委书记、丁爱国已担任西部战区陆军政治工作部副主任职务的信息。

公开信息显示，苏常青于2017年7月晋升陆军少将军衔。

苏常青担任的西部战区陆军纪委书记职务此前由姚永良少将担任。今年1月，军方媒体披露的信息显示，姚永良已晋升副战区级。

责任编辑：桂强