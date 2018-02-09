原标题：广州3名游客在台湾花莲地震罹难 包括一对母女

中新网广州2月9日电 （程景伟 穗旅宣）记者9日下午从广州市旅游局获证实，广州3名自由行游客在台湾花莲地震中罹难，这3名罹难游客均来自广州番禺区祈福新村，分别是：韦嘉，女，52岁；杨丽蓉，女，49岁；李杨琦，杨丽蓉女儿，19岁。

广州市旅游局表示，3人均通过深圳的一家旅行社办理入台证并购买保险，地震时正住在花莲云门翠堤大楼内的漂亮生活旅店。

资料图：台湾花莲地震救援现场。中新社记者 肖开霖 摄

据介绍，获悉事件后，广州市旅游局迅速与广州市台办、番禺区旅游局、深圳市文体旅游局和相关旅行社联系、了解、核实相关情况。目前，广州市旅游局与番禺区政府部门、深圳市文体旅游局尽快同3位自由行罹难游客家属取得联系，安抚家属情绪，积极协助家属赴台处理好死者后事及相关的保险赔偿工作。

广州市旅游局表示，台湾花莲地震发生后，该局组织广州7家台湾游组团社进行排查，截至2月8日，广州旅行社在台湾的29个旅行团586名游客均报平安。广州旅行社已对游客进行安全提醒告知。8日上午，该局召开出境旅行社安全工作会议，提示出境旅行社暂停组团或带团前往台湾花莲及相邻地区，要求组织已在上述地区的游客及时调整行程并撤离，采取相应防范措施，如遇危险及时求助，努力确保游客安全。（完）

责任编辑：张岩