湖南长沙橘子洲水面现黄褐色泡沫 官方:洗砂造成

原标题：长沙环保局回应橘子洲水面不明黄褐色泡沫：洗砂船洗砂造成
2月8日，多名环保志愿者向澎湃新闻（www.thepaper.cn）反映，长沙橘子洲西侧江岸附近水面上漂浮着大量黄褐色泡沫，担心对水质有污染。
当日下午15时许，橘子洲景区一名盛姓负责人向澎湃新闻证实称，下午1时左右已接到消息，目前正与长沙市环保局监察执法大队人员在现场调查，目前具体细节尚未明确。
2月9日下午，长沙市环保局宣教处工作人员向澎湃新闻证实，事发后第一时间派人前往现场，初步了解应该是前一日洗砂船洗砂时留下来的，大约150米长的一个黄褐色污染带，执法人员沿着湘江向上游调查并没有发现类似情况。
上述工作人员称，执法大队在现场采集的水样是没有问题的，不过目前仍在进一步处理，相关细节之后会统一公开。
从志愿者提供的现场视频显示，黄褐色的泡沫成分不明，呈藻状漂浮在水面，表面积不等。
2月8日，环保志愿者谭雨向澎湃新闻介绍，事发后他第一时间到达现场，跟随市环保局监察支队执法大队、橘子洲景区等工作人员一同沿岸排查，寻找污染源头。
谭雨在现场获悉，目前正由城管部门负责打捞漂浮物。
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