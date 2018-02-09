大陆海旅会驻台人员吊唁台花莲强震遇难大陆游客

原标题：大陆海旅会驻台人员吊唁大陆遇难者
海峡两岸旅游交流协会驻台机构主任任佳燕今天（9日）前往殡仪馆，吊唁在花莲强震中罹难的大陆游客，并前往花莲慈济医院探视受伤大陆游客。
任佳燕表示，地震发生后，海旅会马上启动应急机制，通过团队旅游管理系统，了解近期在台湾的大陆游客团队和个人游情况。目前海旅会已经联系上遇难的四位大陆游客家属，另外五位失联人员家属，海旅会正在积极协助他们办理入台手续，最快这一两天就会抵达。海旅会将积极协助处理相关事宜。
任佳燕还代表海旅会向遇难的台湾同胞表达深切哀悼，对受伤的台湾同胞表示诚挚慰问，并表示，两岸是血浓于水的一家人，如有需要海旅会将尽力协助。
此外，任佳燕也特别提醒大陆游客，这两周避免前往花莲。同时也建议已经在台的团队游客，及时更改行程。（央视记者 陈慧慧）
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